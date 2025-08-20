คลิกคลิป : 2 บริษัทยักษ์ใหญ่จีนควบรวมอู่ต่อเรือ กลายเป็นบริษัทอู่ต่อเรือจดทะเบียนใหญ่ที่สุดในโลก

2 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอู่ต่อเรือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จีน ได้แก่ บริษัท China State Shipbuilding Corporation (CSSC) และบริษัท China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) บรรลุข้อตกลงการควบรวมครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เป็นบริษัทต่อเรือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
การควบรวมกิจการครั้งนี้ดำเนินการผ่านการแลกหุ้นระหว่าง CSSC และ CSIC โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน และตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ โดย CSSC จะเป็นผู้รับโอนธุรกิจทั้งหมด รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินของ CSIC
Wang Qi ประธานบริษัท Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding CSSC กล่าวว่า การควบรวมครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของ 2 บริษัท ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยยกระดับเทคโนโลยีด้านการต่อเรือ สร้างโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและเกื้อกูลกันมากยิ่งขึ้น
Tian Lihui ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการเงิน มหาวิทยาลัยหนานข่าย ระบุว่า บริษัทใหม่จะมีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น มีขีดความสามารถการผลิตมากขึ้น ทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่อเรือของจีนสู่การผลิตระดับไฮเอนด์
ทั้งนี้ CSSC ยังมีแผนพิจารณานำสินทรัพย์ของบริษัท Hudong-Zhonghua Shipbuilding ซึ่งเป็นผู้นำด้านการต่อเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวระดับโลก เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 ปี
ที่มา : China Media Group