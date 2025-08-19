คลิกคลิป : การแข่งขัน World Humanoid Robot Games 2025 เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงปักกิ่ง

การแข่งขัน World Humanoid Robot Games ครั้งแรกของโลก จัดโดยทางการกรุงปักกิ่ง และ China Media Group (CMG) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 ส.ค. 2025 ที่สนาม National Speed Skating Oval หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Ice Ribbon” ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กว่า 500 ตัวจาก 16 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน
พิธีเปิดเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ เมื่อศิลปินขึ้นเวทีร่วมกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ แสดง Street Dance และโชว์ศิลปะการต่อสู้แบบกังฟูจีน การแข่งขันตลอด 3 วัน มีทั้งการประลองฝีมือแบบตัวต่อตัว การโชว์ทักษะและการจำลองสถานการณ์ มีหุ่นยนต์กว่า 280 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
หนึ่งในไฮไลต์ที่หลายคนรอคอย คือ การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ซึ่งความก้าวหน้าด้านความเร็ว ความเสถียร และทักษะการเล่น จะทำให้เกมตื่นเต้นกว่าที่เคย Rico Tilgner หัวหน้าทีม Htwk Robots จากเยอรมนีกล่าวว่า หุ่นยนต์รุ่นใหม่เร็วขึ้นมาก มีความเสถียรมากขึ้น และสามารถเล่นได้ดีกว่าเดิม
การแข่งขันทั้งหมดดำเนินไปด้วยระบบ AI ในตัวหุ่นยนต์ โดยไม่มีการบังคับจากระยะไกล Wei Fangde หัวหน้าทีม Booster Robotics จากจีน อธิบายว่า หุ่นยนต์มองเห็นลูกบอล ไล่ตาม กำหนดทิศทางของลูกและประตูด้วยตัวเอง ก่อนจะตัดสินใจว่า จะเตะไปทางไหน
งานนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ซึ่งเทคโนโลยีพัฒนามาถึงขั้นที่สมบูรณ์
ที่มา : China Media Group