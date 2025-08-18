คลิกคลิป : นักบินอวกาศเสินโจว-20 ปฏิบัติภารกิจสำคัญระหว่างการเดินอวกาศครั้งที่ 3

ทีมนักบินอวกาศประจำภารกิจเสินโจว-20 (Shenzhou-20) ตรวจสอบอุปกรณ์ที่สำคัญและติดตั้งชุดป้องกันบนสถานีอวกาศของจีน ระหว่างการเดินอวกาศระยะเวลา 6.30 ชั่วโมง
การเดินอวกาศเมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศครั้งที่ 3 ของนักบินอวกาศเสินโจว-20 China Manned Space Agency (CMSA) ระบุว่า นักบินอวกาศ 3 คน ได้แก่ เฉินตง เฉินจงรุ่ย และหวังเจี๋ย
ใช้เวลาปฏิบัติภารกิจประมาณ 6.30 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนจากแขนกลของสถานีอวกาศและทีมควบคุมภาคพื้นดิน
เวลาประมาณ 16.00 น. เฉินตงเปิดประตูห้องล็อกอากาศและออกจากโมดูลเหวินเทียน นับเป็นภารกิจนอกยานครั้งที่ 6 ของเขา ทำให้เขากลายเป็นนักบินอวกาศจีนที่ทำการเดินอวกาศมากที่สุด
เฉินตงอยู่ในตำแหน่งปลายแขนกลของสถานี ขณะที่หวังเจี๋ยอยู่ภายในยานและส่งมอบอุปกรณ์ให้ Liang Xiaofeng วิศวกร China Aerospace Science and Technology Corporation ระบุว่า ครั้งก่อนเพิ่งติดตั้งแท่นยึดเท้าอัตโนมัติ และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นำมาใช้จริงในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก
เมื่อแขนกลเคลื่อนที่ เฉินตงสามารถใช้กล้องและกล้องถ่ายภาพความร้อน เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบภายนอกของสถานีอวกาศ
เวลาประมาณ 16.50 น. หวังเจี๋ยออกมาสมทบกับเฉินตง นับเป็นการเดินอวกาศครั้งแรกของเขา ส่วนเฉินจงรุ่ยอยู่ภายในโมดูลเทียนเหอ เพื่อให้การสนับสนุน
Liang Xiaofeng กล่าวว่า เป้าหมายหลัก คือ การตรวจวัดและเก็บข้อมูลความร้อนของอุปกรณ์ภายนอก ซึ่งจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิและการออกแบบยานอวกาศรุ่นต่อไป
เฉินตงและหวังเจี๋ย กลับเข้าสู่โมดูลเทียนเหออย่างปลอดภัยในเวลา 22.47 น. ตามเวลากรุงปักกิ่ง
อนึ่ง นักบินอวกาศเสินโจว-20 เดินทางเข้าสู่สถานีอวกาศเทียนกง เมื่อวันที่ 25 เม.ย.และขณะนี้ได้ปฏิบัติภารกิจในครึ่งแรกเสร็จสิ้นแล้ว
