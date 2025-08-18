ทัวร์จีนลง! "Swatch" ขอโทษกรณีโฆษณา "ตาตี่" ไล่ลบภาพทั่วโลก

บริษัทนาฬิกาชื่อดังจากสวิตเซอร์แลนด์ Swatch ออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2025 ภายหลังภาพโปรโมตที่มีนายแบบใช้นิ้วดึงหางตา ทำให้ตาดูเรียวเล็ก หรือ "ตาตี่" ซึ่งถือเป็นท่าทางเหยียดเชื้อชาติต่อชาวเอเชีย ถูกเผยแพร่ออกไปและกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในประเทศจีน
Swatch ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย Instagram และ Weibo อย่างเป็นทางการ ว่า “เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อข้อกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปรากฏของนายแบบในภาพโปรโมตของคอลเลกชัน Swatch ESSENTIALS และได้ดำเนินการลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากทุกช่องทางทั่วโลกทันที เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความไม่สบายใจหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องนี้”
ภาพโฆษณาของแบรนด์นาฬิกาสวิสชื่อดังที่เป็นประเด็นแสดงให้เห็นนายแบบทำท่าทางที่เลียนแบบลักษณะดวงตาของชาวเอเชียอย่างชัดเจน โดยเป็นท่าที่เคยถูกวิจารณ์มาแล้วหลายครั้งว่าเป็นสัญลักษณ์การเหยียดเชื้อชาติ ภาพดังกล่าวถูกลบออกจากเว็บไซต์ Swatch ในประเทศจีนแล้ว แต่ไม่พ้นสายตาชาวเน็ต
บัญชีทางการของรายการ “News Eye” ในเครือสถานีวิทยุโทรทัศน์มณฑลเสฉวน รายงานว่าภาพดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากในหมู่ชาวเน็ตจีนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา บล็อกเกอร์ตั้งคำถามว่า “ภาพโฆษณาลักษณะนี้ย่อมต้องผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอนก่อนเผยแพร่ ไม่มีใครในบริษัทคิดบ้างหรือว่า ภาพแบบนี้จะสร้างความขุ่นเคืองให้กับบางกลุ่มคน บางเชื้อชาติ ?”
ผู้ใช้ชื่อซึ่งอ้างว่าเป็นชาวจีนที่ใช้นาฬิกา Swatch และอาศัยอยู่ต่างประเทศมานานกว่า 23 ปี ก็เขียนข้อความวิจารณ์ว่า “รู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่แบรนด์ระดับโลกอย่าง Swatch ใช้ภาพโฆษณา ‘ตาตี่’ ซึ่งมีนัยเหยียดเชื้อชาติในบริบทของโลกตะวันตก… ฉันรอคำขอโทษจากบริษัท”
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบรนด์ตะวันตกเผชิญกระแสตีกลับจากการใช้ภาพลักษณะคล้ายกัน ก่อนหน้านี้ในปี 2023 แบรนด์แฟชั่นฝรั่งเศส Dior ก็เคยถูกกล่าวหาว่าเหยียดเชื้อชาติเมื่อเผยแพร่ภาพนางแบบเอเชียใช้สองนิ้วดึงหางตาขึ้น
Swatch Group ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นาฬิกาชื่อดังระดับโลก เช่น Longines, Tissot, Omega และ Breguet ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเหตุการณ์นี้อาจกระทบภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ทางการตลาดกับผู้บริโภคในเอเชียอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อมูลสถิติเผยว่า ยอดขายนาฬิกา Swatch ในตลาดจีนขยายตัว 10.9 เปอร์เซนต์ในปี 2023 คิดเป็นมูลค่า 2,630 ล้านฟรังก์สวิส คิดเป็นสัดส่วน 33.3 ของรายได้ของบริษัท แม้ยอดขายในปี 2024 ลดลง 30 เปอร์เซนต์ แต่ตลาดมังกรก็ยังทำรายได้ให้กับ Swatch สูงคิดเป็นสัดส่วน 27 เปอร์เซนต์ของยอดขายทั่วโลก