จีนค้นพบแหล่งก๊าซหินดินดานขนาดใหญ่แห่งใหม่ !

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้เร่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การค้นพบแหล่งก๊าซในชั้นหินดินดานขนาดปริมาณสำรองกว่า 100,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแห่งใหม่จึงนับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ
แหล่งก๊าซแห่งใหม่นี้มีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วมากกว่า 124,588 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามคำยืนยันของบริษัท ซิโนเปก เซาท์เวสต์ ออยล์ แอนด์ ก๊าซ ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทน้ำมันแห่งชาติซิโนเปกเมื่อวันศุกร์ ( 15 ส.ค.)
บริเวณที่พบตั้งอยู่ในเขตเดียวกับแหล่งก๊าซหินดินดานหย่งฉวน ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของแหล่งสำรองก๊าซจากชั้นหินในแอ่งเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และจัดอยู่ในประเภทแหล่งก๊าซหินดินดานชั้นลึก ที่ระดับความลึกกว่า 3,500 เมตร
ซิโนเปก หรือบริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น ระบุว่า แหล่งก๊าซที่ค้นพบล่าสุดเป็นองค์ประกอบสำคัญของ “โครงการโลกชั้นลึก” ( Deep Earth Project) ซึ่งก่อสร้างฐานการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกำลังการผลิต 100,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในมณฑลเสฉวนและเขตเทศบาลนครฉงชิ่ง เป็นการจัดหาพลังงานสะอาดสำหรับการพัฒนาเชิงคุณภาพสูงตามแนวเขตเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีเกียง
ซิโนเปกเริ่มการสำรวจแหล่งก๊าซในชั้นหินดินดานแห่งใหม่นี้เมื่อปี 2559 ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งทำให้มองเห็นและเข้าถึงก๊าซในหินดินดานชั้นลึกได้ โดยทีมวิจัยมีการรวบรวมข้อมูลแผ่นดินไหวสามมิติ ซึ่งมีความแม่นยำสูงอย่างละเอียด และดำเนินการศึกษาทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และวิศวกรรมแบบบูรณาการ สิ่งเหล่านี้นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการทำแผนที่โครงสร้างและการถ่ายภาพขั้นสูง ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงภาพและการจำแนกลักษณะของก๊าซหินดินดานชั้นลึกได้ในที่สุด
ที่มา : โกลบอลไทม์