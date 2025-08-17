รุ่นแรกของโลก! จีนเปิดตัวโดรนรุ่นใหม่ ใช้เครื่องยนต์เจ็ตสุดแรง

วิศวกรการบินอวกาศของจีนเปิดตัวโดรนขึ้น-ลงแนวดิ่งความเร็วสูง (VTOL: Vertical Take-Off and Landing) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตรุ่นแรกของโลก
โดรนลำนี้ไม่ต้องใช้รันเวย์ สามารถบินขึ้นลงจากดาดฟ้าเรือรบทั่วไปได้ แม้ในสภาพทะเลมีคลื่นแรง และยังเปลี่ยนจากโหมดขึ้นลงแนวดิ่งเป็นการบินระดับความเร็วสูงระยะไกลได้อย่างลื่นไหล ผลงานดังกล่าวถือเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดของโดรนเดิม ๆ ซึ่งต้องพึ่งรันเวย์ยาวหรือเรือบรรทุกเครื่องบิน
โครงการนี้ใช้เวลาวิจัยถึง 10 ปี นำทีมโดยรองศาสตราจารย์หวัง เหยา คุน (Wang Yaokun) และชิว ยวี่ถิง (Qiu Yuting) แห่งมหาวิทยาลัย Beihang ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยการบินระดับแนวหน้าของจีน
สิ่งที่โดดเด่นของโดรน VTOL พลังเจ็ตรุ่นนี้ คือผสมผสานเทคโนโลยีขึ้นลงแนวดิ่งกับการบินด้วยเครื่องยนต์เจ็ตในลำเดียว โครงสร้างอากาศพลศาสตร์ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ต่างจาก XQ-58A Valkyrie ของสหรัฐฯ ที่ยังต้องใช้รันเวย์หรือเรือบรรทุกเครื่องบิน
โดรนนี้จะทำให้เรือพิฆาต เรือฟริเกต หรือเรือสะเทินน้ำสะเทินบกทุกลำของจีนสามารถทำหน้าที่คล้ายเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดย่อม เพิ่มศักยภาพการโจมตีและลาดตระเวนทางทะเลอย่างมหาศาล
ทีมวิจัยระบุว่า “เมื่อเปรียบเทียบกับโดรน VTOL ที่มีอยู่ในตลาดขณะนี้ โดรนของเรามีความเหนือกว่าในด้านความเร็วอย่างชัดเจน”
เทคโนโลยีดังกล่าวยังเป็นสัญญาณว่าจีนกำลังเร่งพัฒนาและเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถด้านอากาศยานไร้คนขับทางทหาร ซึ่งจะส่งผลต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคและการแข่งขันด้านยุทโธปกรณ์ทางทะเลในอนาคต