“สตาร์บัคจีน” กำลัง “เชือดเนื้อก้อนโต” ขายหุ้น 70% เพื่อรักษาที่ยืนในตลาดแดนมังกร

หากใครได้อยู่ระยะยาวในจีนเมื่อกว่า 20 กว่าปีก่อน โดยเฉพาะเหล่าคอกาแฟจะรู้ดีกว่าการหาดื่มกาแฟสดดื่มเป็นเรื่องที่ยากมาก นั่นก็เพราะจีนเป็นถิ่นวัฒนธรรมดื่มชา
ในปี 1999 สตาร์บัคส์บุกตลาดจีน ไม่เพียงนำกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟเข้ามา ยังเป็นผู้นำการปฏิวัติไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของชาวจีน โดยเป็นผู้บ่มเพาะวัฒนธรรมดื่มกาแฟในแดนมังกร จนกล่าวได้ว่า ผู้บริโภคกาแฟส่วนใหญ่ในจีน รู้จักและยอมรับกาแฟก็เพราะสตาร์บัคส์
ช่วงที่สตาร์บัคส์เข้ามาบุกตลาดจีนเป็นช่วงเศรษฐกิจมังกรกำลังโชติช่วง จีนกลายเป็นตลาดใหญ่ของสตาร์บัคส์รองจากสหรัฐฯ และยังฝันหวานอีกด้วยว่าจีนจะเป็นตลาดแห่งใหญ่ที่สุดในโลก
ทว่า เมื่อกาลเวลาไปผ่านไป…ปี 2015 แบรนด์ร้านกาแฟสัญชาติจีนจีนเริ่มผุดขึ้น รายแรกคือ Manner ที่เริ่มบุกตลาดในเซี่ยงไฮ้แต่ก็ยังไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัวอะไร
จนในปี 2017 กาแฟสัญชาติจีนที่กลายมาเป็นคู่แข่งแซงหน้าสตาร์บัคส์แบบไม่เห็นฝุ่นคือ ลัคกิน คอฟฟี่ (Luckin Coffee) ใช้กลยุทธ์ชิงส่วนแบ่งตลาดแบบจีน คือกลยุทธ์ราคา ลดแหลกแจกแถม บุกตะลุยขยายร้านไปทั่วประเทศจีน อีกแบรนด์ร้านกาแฟจีนที่ตามติดมาในปีเดียวกันนี้คือ Lucky Cup
ในเดือนตุลาคม 2022, Cotti Coffee อีกแบรนด์เครื่องดื่มกาแฟสัญชาติจีน เข้าร่วมชิงส่วนแบ่งตลาดฯไปได้อย่างเป็นเนื้อเป็นหนัง ….
ข้อมูลสถิติเผยว่า ไตรมาสสามของปี 2025 สตาร์บัคส์มีร้านสาขาในจีน กว่า 7,000 ร้าน ซึ่งจำนวนร้านสาขาในตลาดมังกรของสตาร์บัคส์ตกอันดับมาอยู่ลำดับที่สาม โดยถูกแบรนด์ท้องถิ่นคือ Luckin และ Cotti ชิงส่วนแบ่งตลาดก้อนโตไปครอง ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของสตาร์บัคส์ที่เคยยึดกุมอยู่ 60 เปอร์เซ็นต์ ถูกหั่นเหลือ 14 เปอร์เซนต์ ขณะที่ Luckin ชิงส่วนแบ่งตลาดมาได้กว่า 35 เปอร์เซนต์ ยึดครองแท่นเจ้าตลาดเบอร์หนึ่งในภาคเครื่องดื่มกาแฟในจีน
รายได้ของสตาร์บัคส์ทั่วโลก เริ่มดิ่งในปี 2024 จนเข้าไตรมาสแรกของปี 2025 รายได้จากกิจการทั่วโลกของสตาร์บัคส์ เท่ากับ 8,800 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราเพิ่ม 2 เปอร์เซนต์ แต่กำไรสุทธิตกลงถึง 50 เปอร์เซนต์
ในที่สุด Brian Niccol ซีอีโอ สตารบัคส์ ก็ส่งสัญญาณชัดเจนถึงแผนการขายหุ้นสตาร์บัคส์ “ทุกคนรู้สถานการณ์ในตอนนี้กันแล้ว เราต้องการคู่หุ่นส่วนที่มีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะสร้างทีมที่ดีเยี่ยมในจีน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ และโอกาสการพัฒนาหระยะยาวในตลาดจีน” คำแถลงของซีอีโอ สตารบัคส์
หลังการแถลงของนายใหญ่สตาร์บัคส์ ไม่กี่วันต่อมา กลุ่มสื่อจีนออกข่าวกันครึกโครมว่า สตาร์บัคส์มีแผนขายหุ้น “สตาร์บัคส์จีน” ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โดยจะแบ่งขายให้กับกลุ่มผู้ซื้อรายละไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่บริษัทแม่สตาร์บัคส์ในสหรัฐฯจะรักษาหุ้น 30 เปอร์เซ็นต์ของสตาร์บัคส์จีนไว้ในมือ และยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมูลค่าการซื้อขายจะสูงถึง 35,800 ถึง 43,000 ล้านหยวน คิดเป็นประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ.