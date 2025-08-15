ระทึก! ฝนตกหนัก ฟ้าผ่าเปรี้ยงใส่รถ BYD 3 ครั้งติด โชคดีคนขับปลอดภัย(มีคลิป)

นึกว่าด่านเคราะห์! กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกโซเชียล หลังมีการแชร์คลิปวิดีโอรถยนต์บีวายดี (BYD) ที่จู่ๆ ถูกฟ้าผ่าลงมาจังๆ ถึง 3 ครั้งติด
ตามรายงาน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา บนถนนในเมืองเป่ยไห่ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
จากคลิปจะเห็นว่า รถบีวายดีคันดังกล่าวกำลังเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอย่างช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง ท่ามกลางสายฝน ทว่าในจังหวะนั้นเองฟ้าก็ผ่าลงมาใส่หลังคารถ จนเกิดประกายไฟและเสียงดังสนั่น
นายจางซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ ทั้งยังเป็นคนถ่ายคลิปเล่าว่า ตอนนั้นฝนตกหนักมาก โดยตอนที่ฟ้าจะผ่าเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน ซึ่งทันทีที่สายฟ้าฟาดลงมา ประกายไฟก็กระจายไปทั่ว จากนั้นรถก็หยุดนิ่ง
หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด ต่อมาเจ้าของรถก็ได้โพสต์ข้อความลงบนโซเชียล โดยระบุว่า "คนปลอดภัย รถก็โอเค (มีรอยนิดหน่อย) ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ผมไม่เห็นจริงๆ ว่ารถถูกฟ้าผ่า พูดตามตรง ตอนขับรถผมไม่รู้สึกอะไรเลย ผมไม่ได้ซี้ซั้วสาบานอะไรไว้จริงๆ นะ" แถมเขายังบอกอีกว่า เพิ่งรู้ว่ารถโดนฟ้าผ่าก็ตอนเห็นคลิปนี่แหละ
ด้านชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "ไม้โดนฟ้าผ่ายังมีราคาแพงเลย งี้รถของคุณที่โดนฟ้าผ่าก็ต้องแพงยิ่งกว่าไหม?" "ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของรถ...ที่กลายเป็นเซียนคนแรกของโลก" "นี่คือสายฟ้าฟาดในตำนาน!" "3 ครั้ง ทั้งหมด 3 ครั้งเลยนะ" "เป็นผลมาจากการสะสมบุญกุศลในชาติปางก่อน” "แบบนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วแหละ ฮ่าๆ " และ "รถมันกลายร่างบ้างไหม? แบบพูดได้ หรือมีการพัฒนาฟังก์ชันพิเศษอื่นๆ ขึ้นมาไหม?"
