xs
xsm
sm
md
lg

จับตาดีลการค้าสหรัฐฯ -จีน ! ทรัมป์จะช่วยหรือเท “จิมมี่ ไหล” เจ้าพ่อสื่อฮ่องกงหอกข้างแคร่พญามังกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจ้าพ่อสื่อ จิมมี่ ไหล ผู้ก่อตั้ง Apple Daily หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ภาษาจีน ซึ่งเป็นแกนหลักในขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยของฮ่องกง เดินทางมาถึงศาลอุทธรณ์ขั้นสุดท้ายของฮ่องกงด้วยรถตู้ของเรือนจำในฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - ภาพ : รอยเตอร์
ก่อนคว้าชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยที่ 2 ไม่กี่วัน โดนัลด์ ทรัมป์ประกาศว่า ถ้าได้หวนคืนทำเนียบขาว เขาจะปลดปล่อย“จิมมี่ ไหล” มหาเศรษฐีพันล้านเจ้าของอาณาจักรธุรกิจสื่อ ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตย ออกจากเรือนจำบนเกาะฮ่องกง

“ 100% ผมจะเอาเขาออกมา เขาจะออกมาข้างนอกอย่างง่ายดาย” ทรัมป์ประกาศในการสัมภาษณ์แบบพอดแคสต์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว หลังจากผู้จัดรายการถามว่าเขาจะคุยกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเพื่อขอให้นายไหลเดินทางออกนอกประเทศจีนหรือไม่

ก่อนการเจรจาการค้าระดับเจ้าหน้าที่รอบแรกที่นครเจนีวาในเดือนพฤษภาคมเพียงไม่กี่วัน ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ว่า สหรัฐฯจะเจรจาการค้ากับจีนโดยนำกรณีของนายไหลมาหารือด้วย
 

ผู้คนรอเข้าไปในศาลแขวงเวสต์เกาลูนในฮ่องกงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ก่อนการพิจารณาคดีจิมมี่ ไหล ซึ่งเป็นคดีด้านความมั่นคงแห่งชาติ - ภาพ : เอพี
เจ้าพ่อสื่อวัย 77 ถูกขังคุกมานานกว่า 4 ปีหลังจากถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติ และข้อหากบฏ เป็นความผิดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลจีนบังคับใช้กับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อปี 2563 แต่จำเลยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

การพิพากษาชะตากรรมของนายไหลใกล้เข้ามา เมื่อศาลฮ่องกงมีกำหนดเริ่มพิจารณาคำแถลงปิดคดีจากทั้งฝ่ายจำเลยและอัยการในวันพฤหัสบดี ( 14 ส.ค. ) ไล่เลี่ยกับที่ทรัมป์เพิ่งขยายเวลาสงบศึกภาษีกับจีนต่อไปอีก 90 วันเมื่อวันอังคาร ( 12 ส.ค.) เพื่อให้เวลาทั้งสองฝ่ายหาทางยุติข้อพิพาทการค้า

ทรัมป์ยังลดท่าทีแข็งกร้าวกับจีน เช่น ยกเลิกการห้ามขายชิป H20 ของบริษัทอินวิเดียแก่จีน และแสดงความกระตือรือร้นที่จะไปเยือนจีนเต็มที่ ถ้าสีจิ้นผิงส่งเทียบเชิญ

แต่ทรัมป์จะช่วยเหลือนายไหลตามคำมั่นสัญญาได้หรือไม่ ?

จิมมี่ ไหล เดินผ่านเรือนจำสแตนลีย์ในฮ่องกงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566– ภาพ : เอพี
ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์สหรัฐฯ – จีนหลายคนไม่แน่ใจ เมื่อดูสไตล์การทำงานของทรัมป์ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ไม่อาจคาดเดาได้ของเขา

อวิ้น ซุน ผู้อำนวยการโครงการจีนของสถาบันวิจัยสติมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันอดสงสัยไม่ได้ว่า จีนจะเต็มใจทำข้อตกลงหรือไม่ เพราะนายไหลไม่ใช่คนอเมริกัน เขาเป็นคนฮ่องกงเชื้อสายจีนที่ถือสัญชาติอังกฤษ อีกทั้งคดีของนายไหลก็เป็นจุดสนใจของผู้คน

“ทรัมป์จะกดดันสีจิ้นผิงมากแค่ไหนเพื่อให้บรรลุข้อตกลงนี้ ยากที่จะบอกได้ เพราะรัฐบาลสหรัฐฯ มีเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญก่อนเรื่องของจิมมี่ ไหลอยู่อีกมากมาย ” ฌอง-ปิแอร์ กาเบสต็อง นักวิจัยอาวุโสของสถาบันคลังสมองเอเชียเซ็นเตอร์ในกรุงปารีสให้ความเห็น

“แต่คำถามสำคัญคือ สีจิ้นผิงจะยอมรับข้อตกลงแลกเปลี่ยนเช่นนี้หรือไม่” เขาทิ้งท้าย

แน่นอนว่า สถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันและรัฐบาลฮ่องกงได้ออกมาคัดค้านความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐฯ โดยมองว่า เป็นการใช้คดีความทางกฎหมายมาเป็นข้ออ้างในการแทรกแซงกิจการภายในของจีน หรือเพื่อใส่ร้ายและบ่อนทำลายหลักนิติธรรมของฮ่องกง

ข้อมูล : ซีเอ็นเอ็น

เจ้าพ่อสื่อ จิมมี่ ไหล ผู้ก่อตั้ง Apple Daily หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ภาษาจีน ซึ่งเป็นแกนหลักในขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยของฮ่องกง เดินทางมาถึงศาลอุทธรณ์ขั้นสุดท้ายของฮ่องกงด้วยรถตู้ของเรือนจำในฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - ภาพ : รอยเตอร์
จิมมี่ ไหล เดินผ่านเรือนจำสแตนลีย์ในฮ่องกงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566– ภาพ : เอพี
ผู้คนรอเข้าไปในศาลแขวงเวสต์เกาลูนในฮ่องกงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ก่อนการพิจารณาคดีจิมมี่ ไหล ซึ่งเป็นคดีด้านความมั่นคงแห่งชาติ - ภาพ : เอพี
กำลังโหลดความคิดเห็น