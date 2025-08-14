xs
เห็นสัจธรรมชีวิต! "คิม กอนฮี" อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งแดนโสมขาว "ร่ายกลอนจีน" กลางศาล ขณะนั่งฟังข้อหา รับสินบน และค้าอิทธิพล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อดีต สตรีหมายเลขหนึ่งแห่เกาหลีใต้ นาง คิม กอนฮี ภรรยาของอดีตประธานาธิบดี ยุน ซอกยอล มาถึงศาลในกรุงโซลเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาตามคำร้องขอของคณะอัยการชุดพิเศษ ซึ่งได้ตั้งข้อกล่าวหาหลายกระทงเกี่ยวกับการรับสินบนและการค้าอิทธิพล ภาพวันที่ 12 สิงหาคม 2025 (แฟ้มภาพรอยเตอร์)
"คิม กอนฮี" อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเกาหลีใต้ (2022-2025) ตกเป็นข่าวใหญ่หลังศาลกรุงโซลอนุมัติหมายจับและควบคุมตัวเธอเมื่อคืนวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เพื่อมาให้ปากคำต่อข้อกล่าวหาหลายกระทงเกี่ยวกับการรับสิบบน ใช้อำนาจในทางมิชอบ ค้าอิทธิพล ทำให้เกาหลีใต้ได้จารึกประวัติศาสตร์การเมืองครั้งแรกที่อดีตประธานาธิบดีและคู่สมรสถูกคุมขังพร้อมกัน


คิม กอนฮี ปรากฏตัวต่อศาลและกล่าวประโยคจากบทกวีของหยาง หว่านหลี่ กวีดังสมัยราชวงศ์ซ่ง ความหมายว่า "ดอกไม้ไม่มีวันบานเกินสิบวัน"

สื่อท้องถิ่นนำประโยคจากกลอนดังกล่าวมาตีความในเชิงการเมืองว่า หมายถึงอำนาจและเกียรติยศเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน เปรียบเสมือนดอกไม้ที่เบ่งบานแค่ชั่วขณะเวลาหนึ่งแล้วก็ร่วงโรย ซึ่งสะท้อนชีวิตของคิม กอนฮี ที่ตกแท่นสตรีหมายเลขหนึ่งและอิทธิพลทางการเมืองทันที หลังจากที่สามียุน ซอกยอล ถูกถอดถอนจากตำแหน่งประธานาธิบดี

ภาพส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าหน้าผมของ คิม กอนฮี อดีตสตรีหมายเลขหนี่งของแดนโสมขาว ซึ่งตกเป็นเป้าสายตาของสื่อ ที่มักเขียนแซะว่า “แต่ละชุดที่เธอสวมใส่ออกงานราวกับจะไปเดินแฟชั่นโชว์”
อัยการตั้งข้อหาเธอหลายกระทง ทั้งทุจริตหุ้น รับสินบน และใช้อำนาจโดยมิชอบ ตัวอย่างหนึ่งคือการรับเครื่องประดับหรู Van Cleef & Arpels มูลค่ากว่า 60 ล้านวอน (ราว 1.54 ล้านบาท) เพื่อใส่ไปร่วมประชุมสุดยอดนาโต (NATO) ในปี 2565 โดยไม่แจ้งในบัญชีทรัพย์สิน อีกทั้งยังถูกกล่าวหาว่ารับกระเป๋าแบรนด์หรู Chanel และสร้อยเพชรจากกลุ่มองค์กรทางศาสนา

ล่าสุดสื่อเปิดโปงกรณีคิม
กอนฮี รับสินบนเป็นของขวัญสุดหรู คือ นาฬิกามูลค่า40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบริษัทที่ชนะการประมูลซับพลายหุ่นยนต์สุนัขให้กับทำเนียบประธานาธิบดีแดนโสมขาว

กระเป๋าแบรนด์หรูของ คิม กอนฮี อดีตสตรีหมายเลขหนึ่ง มีทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ดังจากต่างประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ Hermes ล่าสุดสื่อเปิดโปงกรณีคิม กอนฮี รับสินบนเป็นของขวัญสุดหรู คือ นาฬิกามูลค่า 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบริษัทที่ชนะการประมูลซับพลายหุ่นยนต์สุนัขให้กับทำเนียบประธานาธิบดีแดนโสมขาว (แฟ้มภาพจากสื่อจีน)
คดีนี้เกิดขึ้นหลังยุน ซอกยอล ซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวในข้อหา “กบฏและทรยศต่อชาติ” และอาจถูกจำคุกตลอดชีวิตหรือถึงขั้นประหารชีวิต ไม่สามารถปกป้องภรรยาได้อีกต่อไป ทั้งคู่เคยเป็นที่รู้จักในภาพลักษณ์ “คู่รักแห่งทำเนียบ” แต่หลังการเมืองพลิกผัน ทั้งคู่ต้องเผชิญชะตากรรมในเรือนจำ พร้อมการพิจารณาคดีต่อเนื่อง

สื่อเกาหลีชี้ว่า เหตุการณ์นี้ตอกย้ำ “คำสาปทำเนียบชองวาแด” ที่อดีตผู้นำเกาหลีใต้แทบไม่มีใครลงจากตำแหน่งอย่างสง่างาม และยังสะท้อนการเมืองภายในประเทศที่มีการตรวจสอบเข้มงวดและความขัดแย้งรุนแรงระหว่างฝ่ายการเมือง

