เห็นสัจธรรมชีวิต! "คิม กอนฮี" อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งแดนโสมขาว "ร่ายกลอนจีน" กลางศาล ขณะนั่งฟังข้อหา รับสินบน และค้าอิทธิพล

"คิม กอนฮี" อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเกาหลีใต้ (2022-2025) ตกเป็นข่าวใหญ่หลังศาลกรุงโซลอนุมัติหมายจับและควบคุมตัวเธอเมื่อคืนวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เพื่อมาให้ปากคำต่อข้อกล่าวหาหลายกระทงเกี่ยวกับการรับสิบบน ใช้อำนาจในทางมิชอบ ค้าอิทธิพล ทำให้เกาหลีใต้ได้จารึกประวัติศาสตร์การเมืองครั้งแรกที่อดีตประธานาธิบดีและคู่สมรสถูกคุมขังพร้อมกัน
คิม กอนฮี ปรากฏตัวต่อศาลและกล่าวประโยคจากบทกวีของหยาง หว่านหลี่ กวีดังสมัยราชวงศ์ซ่ง ความหมายว่า "ดอกไม้ไม่มีวันบานเกินสิบวัน"
สื่อท้องถิ่นนำประโยคจากกลอนดังกล่าวมาตีความในเชิงการเมืองว่า หมายถึงอำนาจและเกียรติยศเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน เปรียบเสมือนดอกไม้ที่เบ่งบานแค่ชั่วขณะเวลาหนึ่งแล้วก็ร่วงโรย ซึ่งสะท้อนชีวิตของคิม กอนฮี ที่ตกแท่นสตรีหมายเลขหนึ่งและอิทธิพลทางการเมืองทันที หลังจากที่สามียุน ซอกยอล ถูกถอดถอนจากตำแหน่งประธานาธิบดี
อัยการตั้งข้อหาเธอหลายกระทง ทั้งทุจริตหุ้น รับสินบน และใช้อำนาจโดยมิชอบ ตัวอย่างหนึ่งคือการรับเครื่องประดับหรู Van Cleef & Arpels มูลค่ากว่า 60 ล้านวอน (ราว 1.54 ล้านบาท) เพื่อใส่ไปร่วมประชุมสุดยอดนาโต (NATO) ในปี 2565 โดยไม่แจ้งในบัญชีทรัพย์สิน อีกทั้งยังถูกกล่าวหาว่ารับกระเป๋าแบรนด์หรู Chanel และสร้อยเพชรจากกลุ่มองค์กรทางศาสนา
ล่าสุดสื่อเปิดโปงกรณีคิม
กอนฮี รับสินบนเป็นของขวัญสุดหรู คือ นาฬิกามูลค่า40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบริษัทที่ชนะการประมูลซับพลายหุ่นยนต์สุนัขให้กับทำเนียบประธานาธิบดีแดนโสมขาว
คดีนี้เกิดขึ้นหลังยุน ซอกยอล ซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวในข้อหา “กบฏและทรยศต่อชาติ” และอาจถูกจำคุกตลอดชีวิตหรือถึงขั้นประหารชีวิต ไม่สามารถปกป้องภรรยาได้อีกต่อไป ทั้งคู่เคยเป็นที่รู้จักในภาพลักษณ์ “คู่รักแห่งทำเนียบ” แต่หลังการเมืองพลิกผัน ทั้งคู่ต้องเผชิญชะตากรรมในเรือนจำ พร้อมการพิจารณาคดีต่อเนื่อง
สื่อเกาหลีชี้ว่า เหตุการณ์นี้ตอกย้ำ “คำสาปทำเนียบชองวาแด” ที่อดีตผู้นำเกาหลีใต้แทบไม่มีใครลงจากตำแหน่งอย่างสง่างาม และยังสะท้อนการเมืองภายในประเทศที่มีการตรวจสอบเข้มงวดและความขัดแย้งรุนแรงระหว่างฝ่ายการเมือง