โปรแกรมเมอร์คนแรกของ "เถาเป่า" ลาออกหลังทำงานยาวนาน 25 ปี กวาดเงินรวมแสนล้าน

"ไช่ จิ่งเสี้ยน" หรือที่คนในอาลีบาบารู้จักในชื่อเล่น “โต้วหลง” ได้อำลาตำแหน่งและออกจากบริษัท หลังทำงานยาวนาน 25 ปีในฐานะหนึ่งในผู้สร้างระบบดั้งเดิมของเถาเป่า (Taobao) และเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของแพลตฟอร์ม
ไช่ จิ่งเสี้ยน เข้าร่วมอาลีบาบาในปี 2543 ตามคำชวนของ แจ็ค หม่า และเป็น 1 ในทีมวิศวกร 3 คนที่เริ่มพัฒนาเว็บไซต์ เถาเป่า (Taobao) จากศูนย์ภายในเวลาเพียง 1 เดือน เขาออกแบบและสร้างระบบธุรกรรมด้วยตัวเอง และระหว่างปี 2546–2550 ยังรับผิดชอบพัฒนาและดูแลระบบค้นหาของเถาเป่าเพียงคนเดียว เพื่อนร่วมงานต่างยกย่องว่าเขา “ทำงานคนเดียวแทนทั้งทีม”
ด้วยผลงานเด่นและความทุ่มเท เขาได้รับเลือกเป็น “พาร์ตเนอร์” ของอาลีบาบาในปี 2557 และติดอันดับเศรษฐีใน Hurun Rich List ปี 2560 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 2.6 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 1.26 แสนล้านบาท) อย่างไรก็ตาม หลังการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2566 เขาได้ถอนตัวจากรายชื่อพาร์ตเนอร์ และปัจจุบันสถานะในระบบของบริษัทระบุว่า “เกษียณ”
การจากไปของเขาเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการปรับลดจำนวนพาร์ตเนอร์ของอาลีบาบา จากจุดสูงสุด 38 คน เหลือเพียง 17 คนในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าสายงานหลักและผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ยังทำงานแนวหน้า ขณะที่อดีตพาร์ตเนอร์ซึ่งไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหลักหรือถอยไปทำงานเบื้องหลังก็ทยอยเกษียณออกจากกลุ่ม
