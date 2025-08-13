ละมั่งตัวนี้ไม่ธรรมดา ! จีนส่งไปเฝ้าติดตามฝูงสัตว์บนที่ราบสูงทิเบต

สำหรับฝูงหมาป่าที่หิวโหยแล้ว เจ้าละมั่งทิเบตตัวที่กำลังเดินเตร่อยู่บนทุ่งทุนดราอันทุรกันดารบนที่ราบสูงทิเบต ดูท่าจะเป็นเหยื่อแสนโอชะ ทว่าหากพวกมันได้มีโอกาสเข้าใกล้ก็จะรู้ว่า ละมั่งตัวนี้เขมือบไม่ได้
จีนเปิดตัว “หุ่นยนต์ละมั่งทิเบตชีวจักรกล” ( bionic Tibetan antelope robot ) สร้างขึ้นจากการผสานเทคโนโลยีเครือข่าย5G กับอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยที่หุ่นยนต์สามารถอยู่ร่วมกับฝูงสัตว์ที่มีชีวิตจริงได้สำเร็จ
หุ่นยนต์ละมั่งทิเบตชีวจักรกลเป็นผลงานการพัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักข่าวซินหัวของทางการจีน สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน และบริษัท DEEP Robotics ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหังโจว
มันถูกส่งให้ไปอยู่ปะปนกับฝูงละมั่งในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติโฮห์ซิล (Hoh Xil National Nature Reserve) มณฑลชิงไห่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อเก็บข้อมูลประชากรละมั่งทิเบต โดยการเชื่อมต่อ 5G และระบบการมองเห็นด้วย AI ในตัวหุ่นยนต์ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามการอพยพ การหาอาหาร และการผสมพันธุ์ได้แบบเรียลไทม์
โฮห์ซิลเป็นพื้นที่ห่างไกลทางตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต โดยมีความสูงเฉลี่ยกว่า 4,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยสภาพอากาศที่เลวร้าย จึงเป็นที่รู้จักในฐานะ "ดินแดนไร้มนุษย์อาศัย” แต่ก็เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพจนเรียกขานกันว่า "อาณาจักรสัตว์" ละมั่งทิเบตซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาที่นี่
หุ่นยนต์ละมั่งทิเบตได้ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านระยะทางที่มนุษย์สามารถสังเกตสัตว์ป่าได้ หุ่นยนต์นี้จะให้ภาพและข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับการศึกษาพฤติกรรมของละมั่งทิเบตในประเทศจีน โดยมันสามารถทำงานในระยะไกลได้ถึงสองกิโลเมตรในพื้นที่เปิดโล่ง นำทางผ่านเนินลาดชัน พื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นโคลน และสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอื่นๆ เหมิง หยวน ตัวแทนของDEEP Roboticsกล่าว
การนำหุ่นยนต์ละมั่งทิเบตชีวจักรกลมาใช้งานจึงนับป็นย่างก้าวสำคัญของการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าและสร้างแบบอย่างสำหรับการศึกษาทางนิเวศวิทยาในอนาคต
