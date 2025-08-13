สู้เพื่อลูก! แม่ชาวจีนวัย 90 ศึกษากฎหมาย หวังทวงคืนความยุติธรรมให้ลูกชาย ที่โดนข้อหากรรโชกทรัพย์เศรษฐี

เรื่องราวของหญิงแซ่เหอ วัย 90 ปี ผู้ทุ่มเทศึกษาหาความรู้ เรียนรู้กฎหมายด้วยตนเอง เพื่อที่จะช่วยและปกป้องลูกชาย วัย 57 ปี ที่ตกเป็นจำเลยในข้อหากรรโชกทรัพย์มูลค่า 117 ล้านหยวน (ประมาณ 585 ล้านบาท) แม้เธอจะอายุมากแล้ว สายตาก็ไม่ดี และเรียนจบเพียงชั้นมัธยมต้นก็ตาม
“ฉันรู้ว่าฉันแก่แล้ว แต่เขาเป็นลูกชายของฉัน ฉันต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเขา...ฉันเป็นแม่คนหนึ่ง ฉันอยากช่วยลูกชายของฉัน ถ้าเขาทำผิดก็ควรได้รับโทษตามกฎหมาย แต่ถ้าเขาไม่ผิด ฉันก็หวังว่าเขาจะได้กลับบ้านเร็วๆ นี้” นางเหอกล่าว
โดยนายหลิน เจ้าของโรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งเป็นลูกชายของนางเหอ ถูกจับกุมตัวในเดือนเม.ย.2023 หลังเขาแบล็กเมล์นายหวง ผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่ติดอันดับ 1 ใน 100 บุคคลที่รวยที่สุดในจีน จากการจัดอันดับในปี 2009 โดยขณะนั้นนายหวงมีทรัพย์สินมากถึง 8,000 ล้านหยวน (ประมาณ 40,000 ล้านบาท)
ความจริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากการที่ทั้งสองจับมือทำธุรกิจร่วมกัน ทว่านายหวงกลับจ่ายเงินให้นายหลินล่าช้าอยู่เป็นประจำ ส่งผลให้โรงงานผลิตก๊าซของนายหลินเสียหายอย่างหนักและเป็นหนี้
ตั้งแต่ปี 2014-2017 นายหลินและนักบัญชีก็บังคับให้นายหวงจ่ายเงิน 117 ล้านหยวน ด้วยการข่มขู่ว่าจะรายงานไปยังสรรพากรเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทนายหวง อย่างไรก็ตาม นายหวงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ จึงนำไปสู่การจับกุมนายหลิน
เพราะทนความคิดถึงลูกชายไม่ไหว ช่วงปี 2024 นางเหอจึงตัดสินใจขึ้นศาล เรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกชาย แม้สมาชิกในครอบครัวจะคัดค้านหัวชนฝา แต่ก็ไม่เป็นผล
“ย่าของฉันดื้อรั้นและไม่ฟังใคร” “ย่าซื้อหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก่อนที่จะลงมือศึกษาด้วยตัวเอง” หลานสาวกล่าว พร้อมเสริมว่า ย่าของเธอไปที่ศาลทุกวัน เพื่อศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้อง และตื่นตี 4 ทุกวัน มานั่งอ่านหนังสือด้วยแว่นขยาย
ล่าสุด วันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา มีการพิจารณาคดีของนายหลิน ณ ศาลประชาชนชั้นกลางเมืองโจวซาน มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งพอนายหลินถูกนำตัวเข้ามาในห้องพิจารณาคดีพร้อมกับสวมกุญแจมือ นางเหอก็จ้องไปที่นายหลินครู่หนึ่ง ก่อนที่จะพยายามกลั้นน้ำตาอย่างหนัก เพื่อที่จะไม่ร้องไห้ออกมา
ในการต่อสู้คดี นางเหอได้ร่วมงานกับทนายความของลูกชาย ทว่าหลายชั่วโมงผ่านไป ด้วยสภาพจิตใจและความเครียด นางเหอก็บอกว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
ศาลได้ขอให้แพทย์เข้ามาตรวจร่างกายของเธอ และพบว่าค่าความดันโลหิตพุ่งสูงถึง 190 มิลลิเมตรปรอท แพทย์จึงแนะนำให้ส่งตัวนางเหอไปโรงพยาบาล แต่เธอปฏิเสธ
“พวกเราทุกคนขอให้ย่าไปโรงพยาบาล แต่ย่าไม่อยากไป” หลานสาวกล่าว
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "แม้จะแก่แล้ว แต่ก็ยังแข็งแกร่ง ขอยกนิ้วให้คุณย่าเลย" และ "ความรักของแม่นั้นแสนยิ่งใหญ่ ซาบซึ้งใจมาก"
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังไม่มีบทสุป และคงอยู่ระหว่างการพิจารณา
ที่มา : China mum, 90, self-learns law to defend accused son in US$16 million extortion case (SCMP)