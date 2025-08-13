พญามังกร-เมกาเริ่มทำตามฉันทามติ ยืดพักรบภาษีต่ออีก 90 วัน

จีนและสหรัฐอเมริกามีการเผยแพร่แถลงการณ์ร่วมผลการเจรจาการค้าทวิภาคีที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดนเมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม โดย ทังสองฝ่ายเห็นพ้องให้ขยายเวลาการระงับการขึ้นภาษีศุลกากรสาดใส่กันต่อไปอีก 90 วัน
เพื่อปฏิบัติตามฉันทามติดังกล่าว การพักรบจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม โดยจีนจะยังคงระงับการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรอีกร้อยละ 24 สำหรับสินค้าจากสหรัฐฯ โดยยังคงเรียกเก็บในอัตราเดิมที่ร้อยละ 10 รวมถึงจะยังคงระงับมาตรการตอบโต้ที่นอกเหนือจากภาษีศุลกากร
ฝ่ายสหรัฐฯ จะยังคงระงับการขึ้นอัตราภาษีร้อยละ 24 สำหรับสินค้าจากจีน รวมถึงสินค้าจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าต่อไป อีก 90 วัน โดยยังคงเรียกเก็บในอัตราเดิมที่ร้อยละ 10 เช่นกัน
การยืดเวลาพักรบภาษีครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นก่อนถึงเส้นตายไม่กี่ชั่วโมง โดยความขัดแย้งรุนแรงด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสอง นำไปสู่การประกาศขึ้นภาษีศุลกากรตอบโต้กันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยสหรัฐฯประกาศรีดภาษีนำเข้าจีนร้อยละ 145 ฝ่ายจีนประกาศรีดภาษีสหรัฐฯ ร้อยละ125
กระทั่งต่อมามีการเจรจาที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมและทั้งสองฝ่ายยอมพักรบ 90 วัน จากนั้น มีการเจรจาอีก 2 รอบที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 และการเจรจาที่กรุงสต็อกโฮล์มเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม เพื่อพยายามบรรลุข้อตกลงที่ยั่งยืน ซึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จ
ที่มา : โกลบอลไทมส์ / ซินหัว