ถามจริง! สามีภรรยาขึ้นศาล เหตุแบ่งไก่กันไม่ลงตัว ผู้พิพากษาเสนอวิธีง่ายๆ แบบนี้...

หลายคู่เวลาหย่าร้างอาจมีปัญหาเรื่องการแบ่งสินสมรส เช่น เงิน รถ บ้าน ทว่ากรณีของหญิงแซ่ถูกับชายแซ่หยางจากมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) นั้น พวกเขากลับมีปัญหาเรื่องการแบ่งไก่ 29 ตัว!
โดยประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหย่าร้าง เนื่องจากทั้งสองเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพ ซึ่งนอกจากบ้านแล้ว ทรัพย์สินที่พวกเขามีก็คือ ไก่ 29 ตัว ห่าน 22 ตัว และเป็ด 2 ตัว
แม้ห่านและเป็ดจะแบ่งกันได้ลงตัว ทว่าไก่ที่มีจำนวนเป็นเลขคี่กลับกลายเป็นปัญหา ซึ่งหลังจากปรึกษาผู้ใหญ่แล้วไม่ได้ผล เพราะต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใคร งานนี้ก็เลยต้องไปพึ่งศาล
นางถูกล่าวในศาลว่า เธอเลี้ยงไก่มาด้วยตัวเอง เธอผูกพันกับพวกมันมาก ดังนั้น เธอจึงสมควรที่จะได้รับไก่มากกว่านายหยาง ขณะที่นายหยางแย้งว่า เขาก็ทุ่มเทเวลาและพยายามอย่างมากในการดูแลสัตว์เหล่านี้เหมือนกัน
ต่อมา ผู้พิพากษาแซ่เฉิน ได้เสนอทางเลือกให้พวกเขา 2 ทาง คือ นำไก่ที่แบ่งไม่ลงตัวไปปรุงอาหารและกินเป็น "มื้อส่งท้าย" ด้วยกัน หรือไม่ก็คนที่ได้ไก่มากกว่าจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับอีกฝ่าย
ท้ายที่สุด ทั้งคู่ก็ตกลงที่จะกินไก่ด้วยกันก่อนหย่า โดยนายหยางยังให้นางถูซ้อนจักรยานไฟฟ้ากลับบ้านอีกด้วย
และถึงจะหย่าร้างกันไป ต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของใครของมัน ทั้งสองก็สัญญาว่าจะยังสนับสนุนซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนต่อไป
ผู้พิพากษาอธิบายว่า การแบ่งทรัพย์สินอย่างสัตว์ปีกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ร่วมด้วย เช่น ต้นทุนค่าอาหาร วิธีการเลี้ยงดู วงจรชีวิต เป็นต้น แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น แทนที่จะพึ่งพากฎหมายที่เข้มงวด การรับประทานอาหารร่วมกันถือเป็นการสะท้อนแนวคิดของขงจื้อในเรื่องหลี่ หรือพิธีกรรม ที่ช่วยส่งเสริมความเคารพ ความสมดุล ในตอนที่ต้องแยกจากกัน
ทั้งนี้ หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำของผู้พิพากษา พร้อมคอมเมนต์ เช่น "ผู้พิพากษาเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ยุติธรรม แต่ไก่ต่างหากที่กลายเป็นเหยื่อตัวจริง” "ยังนั่งกินข้าวด้วยกันได้ลงเหรอเนี่ย" "ไก่ที่กำลังจะถูกเชือดคงบอกว่า ใครจะพูดแทนพวกมันได้บ้าง" "ไก่คงบอกจะหย่าก็หย่ากันไปสิ เกี่ยวอะไรกับชีวิตฉันด้วย" และ “บางทีหลังจากกินซุปไก่ด้วยกันแล้ว ทั้งคู่อาจกลับมาคืนดี เปลี่ยนใจไม่หย่ากันแล้วก็ได้”
