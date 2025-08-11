หนุ่ม &'ลัก&' จริง! แอบสับเปลี่ยนและขโมยทองแฟนสาว ลั่นทำไปเพราะกลัวโดนทิ้ง

โอ้ละหนอความรัก! สาวแซ่เผิง จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจี้ทองคำและกำไลข้อมือทองคำของเธอถูกสับเปลี่ยน
เผิงพบว่า จี้ทองคำ 2 อัน และกำไลข้อมือทองคำ 3 วง รวมมูลค่ากว่า 70,000 หยวน (ประมาณ 350,000 บาท) ที่เธอเก็บไว้ที่บ้าน จู่ๆ ก็กลายเป็นของปลอมเมื่อไม่นานมานี้
หลังจากได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ก็เริ่มลงมือสืบสวนทันที และพบว่าแฟนหนุ่มแซ่หลิวของเผิงนั้นดูเลิ่กลั่ก มีพิรุธแปลกๆ จึงสงสัยว่าเขาอาจเป็นผู้ก่อเหตุ
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติม และได้รับหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด ที่แสดงให้เห็นว่าในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา หลิวได้ไปที่ร้านรับซื้อทองแห่งหนึ่งเพียงลำพัง
ภายหลังหลิวยอมรับสารภาพ เขาบอกว่า เขาตกงานในเดือนมิ.ย. ด้วยความกลัวว่าจะถูกเผิงบอกเลิกและทิ้งไปเพราะความจน เขาจึงคิดแผนการนี้ขึ้นมา
โดยหลิวได้ไปซื้อจี้และกำไลข้อมือทองคำปลอมมาสับเปลี่ยน ก่อนนำของจริงไปขาย และได้เงินมา 60,000 หยวน (ประมาณ 300,000 บาท)
จากนั้นก็ใช้เงินทั้งหมดไปกับการออกเดท และเปย์เผิงฉ่ำจนหมดตัวในเดือนเดียว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่มองว่า หลิวใช้แผนดังกล่าวเพราะไม่อยากเสียหน้าและต้องการรั้งตัวเผิงไว้ และแม้หลิวจะอ้างว่าจะชดใช้ ด้วยการซื้อทองคืนให้เผิงในภายหลัง อย่างไรก็ตาม เขาถูกดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย
ที่มา : 男子失業怕太窮困被甩 偷換女友金飾變現約會！下場糗了 (CTWANT)