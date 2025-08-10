เป๊ะเว่อร์! ฝาแฝดชาวจีนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คะแนนเท่ากัน ได้เรียนที่เดียวกันและสาขาเดียวกัน

พลังแฝด! "เจิงจื่อชง" และ "เจิงจื่ออี้" พี่น้องฝาแฝดชาย-ชาย ที่ได้รับการยกย่องว่า "ซิงค์กันขั้นเทพ" เพราะนอกจากหน้าตาที่เหมือนกันแล้ว พวกเขายังสร้างความฮือฮา ด้วยการทำคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือเกาเข่า ได้ 666 คะแนนเท่ากัน และได้รับเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน สาขาเดียวกัน
ตามรายงาน จื่อชงและจื่ออี้ไม่เคยอยู่ห่างกันเลยพวกเขาสนใจอะไรคล้ายๆ กัน มีความชอบที่เหมือนกัน ผลการเรียนมัธยมต้นของพวกเขาก็ใกล้เคียงกันมาก พอขึ้นมัธยมปลาย พวกเขาก็ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่โรงเรียนเดียวกันด้วย
จื่อจง ซึ่งเป็นแฝดผู้พี่ถนัดด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ขณะที่จื่ออี้โด่ดเด่นในด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ทั้งสองจึงมักแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยอธิบายในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่เข้าใจ
อย่างไรก็ดี ความหลงใหลในคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมือนกัน ผลักดันให้ทั้งสองสมัครเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในมณฑลส่านซี
ย้อนกลับไปในวันประกาศผลสอบเกาเข่า พ่อของพวกเขาเป็นคนรู้ผลคนแรก ก่อนที่แม่ของเขาจะโพสต์ลงกรุ๊ปแชทของครอบครัว
“พวกเราไม่เชื่อเลยในตอนแรก กระทั่งตรวจสอบอยู่หลายรอบ ถึงได้ตระหนักว่า พวกเราได้คะแนนเท่ากันจริงๆ!” จื่อชงและจื่ออี้กล่าว
ทั้งนี้ เรื่องราวของสองพี่น้องฝาแฝดจากหางโจว มณฑลเจ้อเจียง กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ต หลังเมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา บัญชีเวยปั๋วของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับพวกเขา ที่กลายเป็นเฟรชชี่ของมหาวิทยาลัย จากผลคะแนนสอบที่เท่ากันเป๊ะ
"ความสอดคล้องและการประสานกันอย่างน่าอัศจรรย์นี้ไม่เพียงแต่เป็นโชคชะตา หากยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งและเหนียวแน่นของพวกเขาด้วย เรารอคอยที่จะได้เห็นสองพี่น้องไล่ตามความฝัน เคียงข้างกันและเปล่งประกายยิ่งขึ้นไป” ข้อความส่วนหนึ่งจากโพสต์ของมหาวิทยาลัย
ขณะเดียวกันชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น “นี่คือ การซิงค์กันขั้นเทพ ฝาแฝดมีโทรจิตจริงๆ” "พี่น้องผูกจิตสุดๆ" "โชคดีจริงๆ" "ความภูมิใจของพ่อแม่แบบคูณสอง" และ "มีลูกแบบนี้สักคนก็ถือว่าโชคดีแล้วแล้ว แต่พ่อแม่ของพวกเขากลับมีถึงสอง!”
ที่มา : 神同步！雙胞胎兄弟「高考同分666」 考上同校同科系 (CTWANT)
China twins score 666 points in crucial exam, astonish many with coincidence (The Star)