ล้างวัด! เจ้าอาวาสใหม่วัดเส้าหลินปฏิรูปวัดสไตล์ "พุทธ 996" พระแห่สึกแล้ว กว่า 30 รูปใน 7 วัน! (มีคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ซื่อ อิ้นเล่อ ใน “การประชุมสองสภา” ของผู้แทนประชาชนทั่วประเทศ ในกรุงปักกิ่ง เดือนมีนาคม ปี 2024 ภาพเล็ก วัดเส้าหลิน และภาพเล็กล่าง: ซื่อ อิ้นเล่อกำลังถากต้นไม้ ปี 2013
วัดเส้าหลิน มณฑลเหอหนานของจีน ซึ่งเพิ่งผ่านมรสุมอื้อฉาวการทุจริตและประพฤติผิดของอดีตเจ้าอาวาส "ซื่อ หย่งซิ่น" กำลังเข้าสู่ยุคปฏิรูปใหม่ภายใต้การนำของเจ้าอาวาสรูปใหม่ คือ ซื่อ อิ้นเล่อ （释印乐） วัย 59 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดไป่หม่า หรือวัดม้าขาว ที่มีชื่อเสียงด้านความเรียบง่ายและมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมแบบนิกายเซน

ซื่อ อิ้นเล่อ อดีตเจ้าอาวาส “วัดม้าขาว” เมืองลั่วหยาง ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่วัดเส้าหลิน และทำการปฏิรูปวัดโดยย้ำแนวการปฏิบัติธรรมของพุทธนิกายเซน ว่า “วันไหนไม่ทำงาน วันนั้นไม่ฉันอาหาร” (ภาพปี 2012)
ซื่อ อิ้นเล่อ เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 29 กรกฎาคม และประกาศปฏิรูปครั้งใหญ่ 5 ข้อทันที ได้แก่ ยุติการแสดงเชิงพาณิชย์ ยกเลิกพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาบูชาที่มีราคาสูง ปิดร้านค้าภายในวัด ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วยการทำการเกษตร และยกเครื่องระบบรายได้โดยตัดค่าธรรมเนียมที่เคยถูกวิจารณ์ในอดีต พร้อมตำหนิพระบางรูปว่าไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรม อย่างเช่น มีการสั่งอาหารเดลิเวอรีในกุฏิ หรือฟังเพลงป๊อประหว่างสวดมนต์

นอกจากนี้ยังสั่งระงับการเดินสายต่างประเทศของคณะการแสดงกังฟูเส้าหลิน และปิดร้านจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมทั้งร้านค้าทั่วไปในวัดและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้หลักของวัด รวมถึงใช้ “ระบบคัดออก” พระที่สอบไม่ผ่านการประเมินติดต่อเนื่อง 3 เดือน ต้องสึกออกจากวัดไป

การปฏิรูปวัดเส้าหลิน หลักๆคือ “ยุติพุทธพาณิชย์” ทั้งการแสดงกังฟู ปิดร้านค้าทั้งร้านค้าทั่วไปและร้านออนไลน์ ยกเลิกการถวายเครื่องสักการะบูชาที่ต้องจ่ายราคาสูง (ภาพจากสื่อจีน)
เจ้าอาวาสใหม่วัดเส้าหลิน จัดวินัยเหล็ก พระต้องเข้าร่วมการสวดมนต์ตอนตี 4 ครึ่ง ตามด้วยการขุดดินเพาะปลูกพืชผลการเกษตร ฝึกฝนศิลปะการต่อสู่แบบลัทธิเซนในช่วงบ่าย

นอกจากนี้ โทรศัพท์มือถือของพระถูกเก็บรวมในคลังกลาง จำกัดเวลาการใช้งานเพียงวันละ 30 นาที ห้ามสิ่งบันเทิงเริงรมย์ทุกประเภท ส่วนอาหารก็ให้เน้นกินผักเป็นหลัก เต้าหู้กินได้เพียงสัปดาห์ละครั้ง

พระวัดเส้าหลินยืดเส้นยืดสายวอร์มก่อนเริ่มทำงานตามกฎการปฏิรูปวัดใหม่ (ภาพจาก ไป่ตู้)
ซื่อ อิ้นเล่อ ได้ย้ำถึงแนวการปฏิบัติธรรมของนิกายเซน ที่ว่า "วันไหนไม่ทำงาน วันนั้นไม่ฉันอาหาร" （一日不做，一日不食）

พระวัดเส้าหลินฝึกกังฟู
มาตรการเข้มงวดนี้ทำให้มีพระและเจ้าหน้าที่กว่า 30 คนสึกและลาออกภายหลังจากที่เจ้าอาวาสใหม่ปฏิรูปวัดได้ 7 วัน แม้ไม่ชัดเจนว่าไปจำวัดที่อื่นหรือสึกออกจากสมณเพศ พระหนุ่มบางรูปบ่นว่าถูกยึดมือถือ (ซึ่งใช้สวดพระคัมภีร์) เหมือนถูก “ตัดแขน” ขณะที่อีกรูปบอกติดตลกว่า “ได้กลิ่นผักก็อยากอาเจียน”

กระแสในโซเชียลมีทั้งเห็นด้วยและคัดค้าน บางความเห็นมองว่ากฎนี้ช่วยขจัดพระที่บวชเพื่อต้องใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่ได้ปฏิบัติจริง ขณะที่บางคนเย้ยว่า “เมื่อญาติโยมเห็นความลำบากของพระวัดเส้าหลิน จะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ได้แย่ขนาดนั้น”

หลังจากที่ ซื่อ อิ้นเล่อ เจ้าอาวาสใหม่ ปฏิรูปวัดเส้าหลินได้ 7 วัน ก็มีข่าวแพร่สะพัดว่า พระและเจ้าหน่าที่วัด กว่า 30 คน สึกและลาออกจากวัด ในภาพจากสื่อจีนเขียนโปรยว่า “แม้ฝันยังไม่มีทางเห็นพระวัดเส้าหลินสึกหมู่”
ชาวเน็ตบางคนยังล้อเลียนด้วยอารมณ์ขัน โดยตั้งฉายาการปฏิรูปชีวิตในวัดเส้าหลินด้วยกฎระเบีบยวินัยเหล็กนี้ว่า "พุทธ 996" หมายถึงวัฒนธรรมการทำงานของกลุ่มบริษัมทเทคจีน ที่ออกกฎให้พนักงานต้องทำงานจาก 9 โมงเช้า ไปถึง 9 โมงตอนกลางคืน (สามทุ่ม) และทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

ที่มาข่าว: South China Morning Post และรายงานข่าวจากสื่อจีน

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง(คนที่สาม จากด้านขวา) ไปตรวจงานที่วัดไป่หม่า หรือวัดม้าขาวในเมืองลั่วหยัง เดือนพฤษภาคม ปีนี้ (2025) โดยมี ซื่อ อิ้นเล่อ (คนที่สาม จากด้านซ้าย) ร่วมอยู่ในคณะพาสีจิ้นผิงชมวัดโบราณ (แฟ้มภาพซินหัว)





