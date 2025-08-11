ล้างวัด! เจ้าอาวาสใหม่วัดเส้าหลินปฏิรูปวัดสไตล์ "พุทธ 996" พระแห่สึกแล้ว กว่า 30 รูปใน 7 วัน! (มีคลิป)

วัดเส้าหลิน มณฑลเหอหนานของจีน ซึ่งเพิ่งผ่านมรสุมอื้อฉาวการทุจริตและประพฤติผิดของอดีตเจ้าอาวาส "ซื่อ หย่งซิ่น" กำลังเข้าสู่ยุคปฏิรูปใหม่ภายใต้การนำของเจ้าอาวาสรูปใหม่ คือ ซื่อ อิ้นเล่อ （释印乐） วัย 59 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดไป่หม่า หรือวัดม้าขาว ที่มีชื่อเสียงด้านความเรียบง่ายและมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมแบบนิกายเซน
ซื่อ อิ้นเล่อ เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 29 กรกฎาคม และประกาศปฏิรูปครั้งใหญ่ 5 ข้อทันที ได้แก่ ยุติการแสดงเชิงพาณิชย์ ยกเลิกพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาบูชาที่มีราคาสูง ปิดร้านค้าภายในวัด ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วยการทำการเกษตร และยกเครื่องระบบรายได้โดยตัดค่าธรรมเนียมที่เคยถูกวิจารณ์ในอดีต พร้อมตำหนิพระบางรูปว่าไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรม อย่างเช่น มีการสั่งอาหารเดลิเวอรีในกุฏิ หรือฟังเพลงป๊อประหว่างสวดมนต์
นอกจากนี้ยังสั่งระงับการเดินสายต่างประเทศของคณะการแสดงกังฟูเส้าหลิน และปิดร้านจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมทั้งร้านค้าทั่วไปในวัดและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้หลักของวัด รวมถึงใช้ “ระบบคัดออก” พระที่สอบไม่ผ่านการประเมินติดต่อเนื่อง 3 เดือน ต้องสึกออกจากวัดไป
เจ้าอาวาสใหม่วัดเส้าหลิน จัดวินัยเหล็ก พระต้องเข้าร่วมการสวดมนต์ตอนตี 4 ครึ่ง ตามด้วยการขุดดินเพาะปลูกพืชผลการเกษตร ฝึกฝนศิลปะการต่อสู่แบบลัทธิเซนในช่วงบ่าย
นอกจากนี้ โทรศัพท์มือถือของพระถูกเก็บรวมในคลังกลาง จำกัดเวลาการใช้งานเพียงวันละ 30 นาที ห้ามสิ่งบันเทิงเริงรมย์ทุกประเภท ส่วนอาหารก็ให้เน้นกินผักเป็นหลัก เต้าหู้กินได้เพียงสัปดาห์ละครั้ง
ซื่อ อิ้นเล่อ ได้ย้ำถึงแนวการปฏิบัติธรรมของนิกายเซน ที่ว่า "วันไหนไม่ทำงาน วันนั้นไม่ฉันอาหาร" （一日不做，一日不食）
มาตรการเข้มงวดนี้ทำให้มีพระและเจ้าหน้าที่กว่า 30 คนสึกและลาออกภายหลังจากที่เจ้าอาวาสใหม่ปฏิรูปวัดได้ 7 วัน แม้ไม่ชัดเจนว่าไปจำวัดที่อื่นหรือสึกออกจากสมณเพศ พระหนุ่มบางรูปบ่นว่าถูกยึดมือถือ (ซึ่งใช้สวดพระคัมภีร์) เหมือนถูก “ตัดแขน” ขณะที่อีกรูปบอกติดตลกว่า “ได้กลิ่นผักก็อยากอาเจียน”
กระแสในโซเชียลมีทั้งเห็นด้วยและคัดค้าน บางความเห็นมองว่ากฎนี้ช่วยขจัดพระที่บวชเพื่อต้องใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่ได้ปฏิบัติจริง ขณะที่บางคนเย้ยว่า “เมื่อญาติโยมเห็นความลำบากของพระวัดเส้าหลิน จะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ได้แย่ขนาดนั้น”
ชาวเน็ตบางคนยังล้อเลียนด้วยอารมณ์ขัน โดยตั้งฉายาการปฏิรูปชีวิตในวัดเส้าหลินด้วยกฎระเบีบยวินัยเหล็กนี้ว่า "พุทธ 996" หมายถึงวัฒนธรรมการทำงานของกลุ่มบริษัมทเทคจีน ที่ออกกฎให้พนักงานต้องทำงานจาก 9 โมงเช้า ไปถึง 9 โมงตอนกลางคืน (สามทุ่ม) และทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
ที่มาข่าว: South China Morning Post และรายงานข่าวจากสื่อจีน