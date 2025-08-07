จีนเดินหน้าบทบาทสร้างสรรค์ หนุนพลิกฟื้นสัมพันธ์ &'กัมพูชา-ไทย&'

สำนักข่าวซินหัวรายงานกัวเจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวในวันอังคาร (5 ส.ค.) ว่าจีนจะยังคงสนับสนุนอาเซียนในการส่งเสริมการเจรจาเพื่อสันติภาพ พร้อมดำเนินบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในแบบของตนเองเพื่อการพลิกฟื้นความสัมพันธ์กัมพูชา-ไทย
รายงานระบุว่ามีการจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ระหว่างกัมพูชากับไทยที่มาเลเซียในวันที่ 4-7 ส.ค. โดยจีนได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิสามัญของการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวในวันที่ 7 ส.ค. นี้
กัวกล่าวว่าไม่มีการต่อสู้ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย นับตั้งแต่การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างจีน กัมพูชา กับไทยเมื่อวันที่ 30 ก.ค. โดยสถานการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มคลี่คลาย ขณะกัมพูชาและไทยดำเนินการหยุดยิงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
กัมพูชาและไทยจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปภายใต้การประสานงานเชิงรุกของมาเลเซีย ซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียน เพื่อการสื่อสารหลายระดับผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนากลไกเฝ้าติดตามการหยุดยิง ซึ่งเกื้อหนุนการยุติการสู้รบอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยจีนชื่นชมและยินดีกับสิ่งนี้
ทั้งนี้ จีนยังคงรักษาการสื่อสารใกล้ชิดกับกัมพูชาและไทย รวมถึงมาเลเซียและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการหยุดยิง การสื่อสาร และการเจรจา ตลอดจนช่วยลดทอนความรุนแรงของสถานการณ์ตามเจตจำนงของกัมพูชาและไทย
จีนจะยังคงสนับสนุนอาเซียนในการส่งเสริมการเจรจาเพื่อสันติภาพ รักษาจุดยืนอันเป็นธรรมและยุติธรรม และดำเนินบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในแบบของตนเอง เพื่อการพลิกฟื้นความสัมพันธ์กัมพูชา-ไทย
(แฟ้มภาพซินหัว : พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ณ กรุงปักกิ่งของจีน)