เด็กชายปล่อยโฮ! ตั้งใจทำการบ้านหลังขดหลังแข็งมากว่าครึ่งเดือน สุดท้ายหายเกลี้ยง ชาวเน็ตแห่ช่วยยกใหญ่

ฝันร้ายของตี๋น้อย! เด็กชายชั้นประถมศึกษา จากมณฑลเจียงซู ปล่อยโฮอย่างหนัก หลังเห็นการบ้านปิดเทอมฤดูร้อนที่เขาอุตส่าห์มุมานะ ทำมากว่าครึ่งเดือน กลายเป็นกระดาษโล่งๆ ขาวสะอาด ราวกับไม่เคยมีตัวอักษรหลายร้อยตัวอยู่บนนั้น
โดยต้นเหตุมาจากปากกาลบได้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ทางโรงเรียนสนับสนุนให้เด็กๆ ใช้ทำการบ้าน เพื่อที่จะได้แก้ไขได้สะดวกๆ
อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่คาดคิดว่า “น้ำหมึก” ของปากกาชนิดนี้จะเลือนหายไปเมื่อเจอกับอากาศร้อน
จากคลิปวิดีโอเด็กชายส่งเสียง "ฮือๆ" ร้องไห้ด้วยความเสียใจ พร้อมไล่ดูการบ้านของเขาทีละหน้า ซึ่งมีหลายส่วนที่ข้อความหายไปทั้งหมด ขณะที่บางส่วนน้ำหมึกได้จางลงไปแต่ยังพออ่านได้อยู่ จากนั้น เด็กชายก็ย้ายไปที่เตียงนอน ก่อนที่จะปล่อยโฮออกมาเสียงดังลั่น
ด้านแม่ของเด็กชายพยายามปลอบลูกชายให้หยุดร้องไห้ โดยผู้เป็นแม่เผยว่า เธอกับลูกชายเดินทางไปที่มณฑลเจียงซีและเผลอทิ้งการบ้านไว้ในรถ พอกลับมาเอาอีกทีก็พบว่า ข้อความหลายส่วนนั้นหายไปแล้ว
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างปลอบใจเด็กชาย ว่าอย่างน้อยก็ยังมีเวลาให้แก้ไขอยู่บ้าง นอกจากนี้ พวกเขายังช่วยกันแนะนำวิธีดีๆ ที่จะนำข้อความที่หายไปกลับคืนมาอีกด้วย
ทั้งนี้ แม่ของเด็กชายได้นำการบ้านของลูกชายไปแช่ตู้เย็น และพบว่า น้ำหมึกที่หายไปได้ปรากฏขึ้นมาแบบจางๆ จึงหวังว่าคุณครูจะเข้าใจและยอมรับว่าลูกชายของเธอทำการบ้านเสร็จหมดแล้วจริงๆ
