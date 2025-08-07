xs
xsm
sm
md
lg

เด็กชายปล่อยโฮ! ตั้งใจทำการบ้านหลังขดหลังแข็งมากว่าครึ่งเดือน สุดท้ายหายเกลี้ยง ชาวเน็ตแห่ช่วยยกใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เด็กชายปล่อยโฮ ตั้งใจทำการบ้านหลังขดหลังแข็งมากว่าครึ่งเดือน สุดท้ายหายเกลี้ยง (ภาพจาก : HK01)
ฝันร้ายของตี๋น้อย! เด็กชายชั้นประถมศึกษา จากมณฑลเจียงซู ปล่อยโฮอย่างหนัก หลังเห็นการบ้านปิดเทอมฤดูร้อนที่เขาอุตส่าห์มุมานะ ทำมากว่าครึ่งเดือน กลายเป็นกระดาษโล่งๆ ขาวสะอาด ราวกับไม่เคยมีตัวอักษรหลายร้อยตัวอยู่บนนั้น

โดยต้นเหตุมาจากปากกาลบได้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ทางโรงเรียนสนับสนุนให้เด็กๆ ใช้ทำการบ้าน เพื่อที่จะได้แก้ไขได้สะดวกๆ

อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่คาดคิดว่า “น้ำหมึก” ของปากกาชนิดนี้จะเลือนหายไปเมื่อเจอกับอากาศร้อน

เด็กชายขณะทำการบ้าน (ภาพจาก : Sing Tao)
จากคลิปวิดีโอเด็กชายส่งเสียง "ฮือๆ" ร้องไห้ด้วยความเสียใจ พร้อมไล่ดูการบ้านของเขาทีละหน้า ซึ่งมีหลายส่วนที่ข้อความหายไปทั้งหมด ขณะที่บางส่วนน้ำหมึกได้จางลงไปแต่ยังพออ่านได้อยู่ จากนั้น เด็กชายก็ย้ายไปที่เตียงนอน ก่อนที่จะปล่อยโฮออกมาเสียงดังลั่น

ด้านแม่ของเด็กชายพยายามปลอบลูกชายให้หยุดร้องไห้ โดยผู้เป็นแม่เผยว่า เธอกับลูกชายเดินทางไปที่มณฑลเจียงซีและเผลอทิ้งการบ้านไว้ในรถ พอกลับมาเอาอีกทีก็พบว่า ข้อความหลายส่วนนั้นหายไปแล้ว

เด็กชายร้องไห้หลังเห็นการบ้านของตัวเอง ที่ทิ้งไว้ในรถแล้วน้ำหมึกจางหายไป (ภาพจาก : SingTao)
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างปลอบใจเด็กชาย ว่าอย่างน้อยก็ยังมีเวลาให้แก้ไขอยู่บ้าง นอกจากนี้ พวกเขายังช่วยกันแนะนำวิธีดีๆ ที่จะนำข้อความที่หายไปกลับคืนมาอีกด้วย

ทั้งนี้ แม่ของเด็กชายได้นำการบ้านของลูกชายไปแช่ตู้เย็น และพบว่า น้ำหมึกที่หายไปได้ปรากฏขึ้นมาแบบจางๆ จึงหวังว่าคุณครูจะเข้าใจและยอมรับว่าลูกชายของเธอทำการบ้านเสร็จหมดแล้วจริงๆ

คลิกชมคลิปในข่าว
小孩用"可擦筆"寫暑假作業，字被熱"消失"了

ที่มา : 花半個月寫暑期作業「字跡全消失」！兒子崩潰　原來是用了這種筆 (HK01)
江蘇男童做錯一事 白做暑期作業哭到失控 (Sing Tao)

เด็กชายปล่อยโฮ ตั้งใจทำการบ้านหลังขดหลังแข็งมากว่าครึ่งเดือน สุดท้ายหายเกลี้ยง (ภาพจาก : HK01)
เด็กชายขณะทำการบ้าน (ภาพจาก : Sing Tao)
เด็กชายร้องไห้หลังเห็นการบ้านของตัวเอง ที่ทิ้งไว้ในรถแล้วน้ำหมึกจางหายไป (ภาพจาก : SingTao)
กำลังโหลดความคิดเห็น