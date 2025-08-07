คนรุ่นใหม่แห่สมัครเข้า “บริษัทแกล้งทำงาน” ทำงานด้วยใจ ไม่ใช่แค่แกล้งว่างงาน (มีคลิป)

การแกล้งทำงานในหมู่หนุ่มสาวจีน กลายเป็นปรากฏการณ์สังคมในจีน เมื่อไม่นานมานี้บริษัทแห่งหนึ่งในเมืองหางโจวเปิดตัวภายใต้ชื่อเล่นว่า “บริษัทแกล้งทำงานไม่จำกัด” (假装上班无限公司) พร้อมเปิดพื้นที่สำนักงานให้คนทั่วไปเข้ามานั่งทำงานแบบจ่ายรายวัน โดยคิดค่าบริการเพียงวันละ 30 หยวน (ประมาณ 150 บาท)
เฉิน อิงเจี้ยน ผู้ก่อตั้งบริษัทเล่าว่า แรงบันดาลใจของแนวคิดนี้เริ่มต้นจากลูกของเพื่อนที่หางานไม่ได้ เกิดอาการหมดไฟและกลัวการสัมภาษณ์งาน จึงมาขอให้เขาช่วย “แกล้งสัมภาษณ์” ต่อมาเด็กคนนั้นอยากลอง “แกล้งทำงาน” เพื่อให้รู้สึกมีเป้าหมายในแต่ละวัน เฉินจึงนำพื้นที่ออฟฟิศของตนเองมาเปิดเป็น “พื้นที่ทำงานชั่วคราว” ให้เช่า
พื้นที่สำนักงานของบริษัทมีขนาดกว่า 400 ตารางเมตร แบ่งเป็นโต๊ะทำงาน ห้องประชุม ห้องต้อนรับ และห้องไลฟ์สด โดยเปิดให้ผู้สนใจเช่าได้ทั้งแบบรายวัน (30 หยวน) รายเดือน (300–600 หยวน) และพิเศษสำหรับบัณฑิตจบใหม่ เพียงเดือนละ 150 หยวน
แม้จะชื่อ “แกล้งทำงาน” แต่เฉินยืนยันว่าผู้ที่มาส่วนใหญ่ไม่ได้มาเพื่อหลบตาครอบครัวหรือว่างงานอย่างสิ้นหวัง แต่เป็นกลุ่มที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เช่น นักศึกษาปี 3 ที่อยากสัมผัสโลกการทำงานจริง คนที่อยากมีสมาธิทำธุรกิจส่วนตัว หรือผู้ที่เพิ่งตกงานและต้องการพื้นที่โฟกัส
ก่อนเริ่มใช้บริการ ผู้เช่าทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มความปลอดภัยและผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้น เฉินกล่าวว่า ที่นี่มีผู้ “แกล้งทำงาน” จริงราว 30–40 คน และกลุ่มจองอีกกว่าร้อยรายในกลุ่มแชท ส่วนหนึ่งของผู้มาใช้บริการยังได้ร่วมทำงานกับธุรกิจอื่น ๆ ของเขา เช่น โรงงานขนมเวินโจว หรือแบรนด์เครื่องดื่มน้ำผึ้ง โดยให้รายได้แบบแบ่งกำไร 70% ให้พนักงาน
“บางคนเก่งมาก เช่น มีคนตัดต่อวิดีโอได้ดี หรือทำแผนการตลาด ถ้ารวมตัวกันอาจกลายเป็นทีมสตาร์ทอัพได้เลย” เฉินกล่าว
ลูกค้ารายหนึ่งชื่อเสี่ยวเผิง เดินทางจากกุ้ยหยางมาหางโจวเพื่อทำธุรกิจเครื่องดื่ม เขาเริ่มจากเช่าพื้นที่ที่บริษัทนี้เพื่อทำงานออนไลน์ แต่ภายหลังพบว่าโมเดลธุรกิจไม่เวิร์ก จึงเข้าร่วมบริษัทอื่นในเครือของเฉินแทน
อีกรายคือ “จู้เสี่ยวเจี่ย” อดีตพนักงานอีคอมเมิร์ซที่ลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจขายของในแพลตฟอร์มโซเชียลฯ "เสี่ยวหงซู" เธอพบว่าเมื่อทำงานอยู่บ้านได้ไม่นานก็หมดไฟ จึงเลือกมาเช่าที่นี่ และพบว่าบรรยากาศช่วยให้โฟกัสได้ดีขึ้น และยังได้ไอเดียใหม่ ๆ จากการพูดคุยกับผู้เช่าคนอื่น
ข้อมูลจากแอปพลิเคชันข้อมูลธุรกิจในจีน ระบุว่า ปัจจุบันมีบริษัทที่จดทะเบียนโดยใช้คำว่า "แกล้งทำงาน" อยู่ 14 แห่งตามเมืองต่างๆทั่วประเทศจีน อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซีอัน ฮาร์บิน เฉิงตู และจี่หนาน และยังมีอีกหลายบริษัทที่ยื่นขอเครื่องหมายการค้าในชื่อเดียวกัน ครอบคลุมสินค้าหลากหลายตั้งแต่เสื้อผ้า การศึกษา ไปจนถึงบริการการเงิน
ด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานเมืองหางโจว ระบุว่า “บริษัทแกล้งทำงาน” ไม่จัดอยู่ในภาคแรงงานจริง จึงไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานโดยตรง ถือเป็นลักษณะการให้บริการเช่าพื้นที่ทำงานเสียมากกว่า และอยู่ในขอบเขตที่ต้องกำกับดูแลโดยหน่วยงานตลาด
แม้หลายคนมองว่าโมเดลนี้คือการทำบุญหรือสร้างพื้นที่ให้คนหลบหนีโลกการทำงาน แต่เฉินยืนยันว่าเขาไม่ได้มองเป็นการกุศล และไม่เห็นตัวเองเป็นนักบุญ เพียงแค่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประโยชน์ และยินดีจะ “ปั้นแบรนด์” หากไอเดียนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น
เขากล่าวปิดท้ายว่า “ที่นี่ไม่ใช่ที่พักใจของคนล้มเหลว แต่คือพื้นที่ให้คนได้เตรียมใจ เตรียมตัว เพื่อออกไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง”
