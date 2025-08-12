อากงสายเปย์! รู้จักอาม่าวัย 73 แค่ 4 วันก็ควักเงินครึ่งล้านซื้อบ้านให้ลูกชายฝ่ายหญิง

นางหลิวจากมณฑลเหอหนานร้องเรียนว่าพ่อของเธอวัย 81 ปีที่ไปเที่ยวเมืองไคเฟิง ตกหลุมรักหญิงวัย 73 ปี และตัดสินใจให้เงินฝ่ายหญิงซื้อบ้านให้ลูกชายภายในเวลาเพียง 4 วันหลังรู้จักกัน โดยจ่ายเงินสดไปแล้วกว่า 105,000 หยวน (ประมาณ 526,000 บาท)
พ่อของนางหลิวเผยว่า ระหว่างเดินเล่นในเมืองท่องเที่ยว เขาไปเจอแผงแนะนำคู่ จึงสมัครใจเข้าไปพูดคุยเพราะต้องการหาเพื่อนใช้ชีวิตยามบั้นปลาย ทางแผงจึงโทรเรียกหญิงวัย 73 ปีมาพบกัน ทั้งสองไปทานอาหารด้วยกัน และพูดคุยถูกคอจนชายชรารู้สึก "มีความสุขเหมือนมีความรักอีกครั้ง"
วันถัดมา ทั้งสองนัดเดทอีกครั้ง หญิงรายนั้นพาเขาไปพายเรือในสวนสาธารณะ บอกว่าจะทำกับข้าวให้กินและดูแลเขา จนถึงวันที่สาม ทั้งคู่ไปดูบ้าน โดยชายชราเล่าว่าหญิงรายนี้บอกว่าบ้านที่อยู่กับลูกชายคับแคบ อยากซื้อบ้านใหม่ให้ลูกชายอยู่ ส่วนทั้งสองจะอยู่บ้านเก่า
จากวันที่สี่ของการรู้จักกัน ชายชราก็เริ่มถอนเงินสดให้ฝ่ายหญิง โดยถอนวันละหลายหมื่นหยวน รวม 4 วันเป็นเงิน 105,000 หยวน ทั้งหมดจ่ายในตรอกเปลี่ยวโดยไม่มีสัญญาใด ๆ อ้างว่าเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่ โดยโฉนดบ้านเขียนชื่อ "ลูกชายฝ่ายหญิง"
หลังจ่ายเงินไป ฝ่ายหญิงยังขอเพิ่มอีก 20,000 หยวน ทำให้ชายชราเริ่มระแคะระคาย จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกสาวฟัง ลูกสาวจึงเดินทางจากซินเจียงมาหาพ่อเพื่อสอบถามความจริง
ทีมรายการพยายามติดต่อฝ่ายหญิงและลูกชายของเธอ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เพื่อนบ้านหญิงรายนี้เผยว่า เมื่อหลายปีก่อน เธอเคยมีปัญหาความสัมพันธ์กับชายชราอีกคนด้วย
เมื่อทีมงานโทรหาฝ่ายหญิงอีกครั้ง เธอยอมรับว่าได้เงินจำนวนดังกล่าวจริงและนำไปซื้อบ้านให้ลูกชาย โดยกล่าวว่า "ให้ไปฟ้องเอา ไม่ขอไกล่เกลี่ย" จากนั้นก็วางสายไป
ต่อมา ทั้งสองฝ่ายไปพบกันที่สถานีตำรวจ ฝ่ายหญิงยอมรับว่าใช้เงินซื้อบ้านจริง ปัจจุบันเหลือเงิน 40,000 หยวนที่สามารถคืนได้ ส่วนอีก 65,000 หยวนจะทยอยคืนภายใน 3 ปี
เหตุการณ์นี้สะท้อนว่า แม้คนสูงวัยจะมีสิทธิ์ในการแสวงหาความรัก แต่เมื่อต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการใช้เงินจำนวนมาก จำเป็นต้องมีความระมัดระวัง และลูกหลานควรให้ความใกล้ชิด ดูแล และพูดคุยอย่างเปิดใจกับผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางอารมณ์ที่แฝงเรื่องผลประโยชน์
