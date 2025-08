ลบภาพจำเดิมๆ! หมอนิติเวชสาวจีนสุดสตรอง ยกเวทหนัก 120 กก. เปลี่ยนหุ่นคิตตี้ให้เป็นบอดี้มาเวล จัดการศพได้ใน 3 นาที

เธอยืนยันว่า การออกกำลังกายช่วยให้เธอทำงานได้ดีขึ้น เนื่องจากปกติแล้ว อาชีพของเธอนั้นจะต้องจัดการกับศพที่มีน้ำหนักมากถึง 150 กิโลกรัม

ทั้งนี้ การทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ทำให้เธอได้เห็นผู้คนที่จากไปด้วยอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมทั้งเห็นปฏิกิริยาของญาติ ที่แสดงความรู้สึกทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จึงอยากบอกทุกคนว่า

โดยหลังจากเรียนจบปริญาตรี ด้านนิติเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยการแพทย์ฉงชิ่ง (Chongqing Medical University) เหยียนเหยียนก็เริ่มงานเป็นแพทย์นิติเวชหญิงคนแรก ของห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ในเขตเทศบาลนครฉงชิ่งเธอทำหน้าที่ตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตกะทันหัน หรือมีเหตุน่าสงสัยต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีร่างผู้เสียชีวิตที่เธอทำการตรวจสอบไปแล้วกว่า 600 รายเหยียนเหยียนมีความสามารถอันน่าทึ่ง โดยเธอสามารถยกเวทได้ถึง 120 กิโลกรัม ถือเลื่อยยนต์ด้วยมือเดียว และผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะได้ใน 3 นาทีนี่จึงเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ผู้หญิงมักถูกเลือกปฏิบัติ เพราะถูกมองว่าอ่อนแอ แถมยิ่งแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ยิ่งไม่เหมาะสมเข้าไปใหญ่ เพราะต้องทำงานกะกลางคืนและต้องเดินทางอยู่บ่อยๆ บางสถาบันถึงกับระบุว่า รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนอกจากนี้ การทำอาชีพนี้ก็ดูเป็นที่หวาดกลัวของใครหลายคน เรียกว่าบางคนแค่ได้ยินว่าพวกเธอทำอาชีพอะไร ก็ไม่ยอมจับมือด้วยแล้วอย่างไรก็ตาม โชคดีที่เหยียนเหยียนมีสามีและครอบครัวที่เข้าใจ ทั้งยังคอยสนับสนุน โดยสามีของเธอก็สนใจการออกกำลังกายเช่นกันเธอบอกว่า คุณค่าของงานที่เธอทำอยู่นั้น คือ การมอบความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เสียชีวิต และมอบความสงบสุขให้แก่ครอบครัวของพวกเขาที่มา : China forensic doctor goes viral for her muscular build, handles 600 corpses in 3 years (SCMP)