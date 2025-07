เด็กม.6 ขอความช่วยเหลือ! ถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้าน หลังทำคะแนนสอบ &'เกาเข่า&' ไม่ได้ตามที่หวัง

อย่างไรก็ตาม ในการสอบเกาเข่าเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา เสียวข่ายทำคะแนนได้ 575 คะแนน จากคะแนนเต็ม 750 คะแนน ซึ่งคะแนนก็ค่อนข้างคาบเส้นกับเกณฑ์การรับเข้าโครงการ 985 ของปีที่แล้ว จึงต้องรอลุ้นผลว่าจะผ่านหรือไม่ นั่นเลยทำให้พ่อแม่ของเขาโกรธจัด





ขณะเดียวกัน ภายหลังพ่อของเสียวข่ายได้เสนอทางเลือกให้ 2 ทาง นั่นคือ กลับบ้านและเชื่อฟังพ่อแม่ หรือไม่ก็ออกจากบ้านแล้วไปหางานทำซะ



หลังเรื่องราวของเสียวข่ายถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่ถกเถียงของชาวเน็ต โดยบางส่วนก็เห็นใจและเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ แต่บางส่วนก็มองว่าพ่อแม่นั้นทำเกินไป พร้อมคอมเมนต์ เช่น

โดยพ่อแม่คาดหวังให้เสียวข่ายเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ 985 ซึ่งเป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล จำนวน 39 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยชิงหัว และมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นเสียวข่ายกล่าวกับสถานีโทรทัศน์หูหนานด้านพ่อแม่ของเสียวข่ายบอกว่า ลูกชายของพวกเขาเป็นเด็กที่เรียนดีมาโดยตลอด กระทั่งไม่นานมานี้ กลับติดโทรศัพท์มือถือจนไม่สนใจการเรียน ถึงขนาดโดดเรียนไปเล่นมือถือพ่อของเสียวข่ายกล่าว พร้อมเสริมว่าพวกเขาได้ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ตามคำขอของเสียวข่ายเมื่อ 2 ปีก่อนหลังจากที่เข้าบ้านไม่ได้ เสียวข่ายก็โทร.หาแม่ และถามว่าทำไมถึงเปิดประตูไม่ได้ ซึ่งแม่ก็บอกว่าไม่รู้รหัสผ่านที่พ่อเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน และก็กำลังยุ่งอยู่กับธุรกิจแม่ของเสียวข่ายกล่าว“ฉันเข้าใจพ่อแม่ของเขานะ เขาเป็นนักเรียนดีเด่นมาตั้งนาน แต่กลับไม่สนใจการเรียนก่อนสอบเกาเข่า พ่อแม่เลยต้องผิดหวังมาก!” "พ่อแม่ไม่ควรทำแบบนี้เลย" และ “แต่คะแนนของเขายังสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยดีๆ ได้อยู่นะ แม้จะไม่ใช่มหาวิทยาลัยระดับท็อปก็เถอะ พ่อแม่ของเขาเข้มงวดเกินไป และคาดหวังในตัวลูกสูงเกินไป”ที่มา : Ex-top China student gets low exam score, kicked out by parents who change door code (SCMP)