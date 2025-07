พลังของดนตรี! ศาลจีนจ้างนักร้องพื้นบ้านมาร้องเพลงไกล่เกลี่ย สยบข้อพิพาทระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์

พานบอกว่า เพลงที่เฉินใช้นั้นดัดแปลงมาจากเพลงเก่า โดยมีการบอกเล่าถึงชายไร้ประโยชน์ ผู้ไม่ทำการทำงานและเกียจคร้านคนหนึ่ง ที่ให้ภรรยาออกไปขายบริการ เพื่อนำรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว





อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญ คือ ชายในบทเพลงดันชื่อเหมือนกันกับเขา และพอเพลงนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็สร้างความเดือดร้อนให้เขาและครอบครัวเป็นอย่างมาก จึงเรียกร้องค่าชดเชยเป็นเงินจำนวน 120,000 หยวน (ประมาณ 600,000 บาท)





ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่กรณีแรกที่มีการนำวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านมาใช้ในการยุติข้อพิพาท โดยในปี 2019 สถานีตำรวจในมณฑลฝูเจี้ยน ได้จัดตั้งห้องไกล่เกลี่ยที่มีชื่อว่า "เจ้าแม่มาจู่" เทพธิดาแห่งท้องทะเลของจีน ซึ่งคนท้องถิ่นให้ความเคารพและศรัทธา โดยตำรวจบอกว่า ได้ผลดีเป็นอย่างมาก

คลิปวิดีโอในปี 2023 ได้เป็นไวรัลเมื่อไม่นานนี้ โดยชายแซ่พาน จากอำเภอหรงเจียง ได้ยื่นฟ้องหญิงแซ่เฉิน จากหมู่บ้านใกล้เคียง หลังเธอเผยแพร่บทเพลงพื้นบ้านเข้าไปในแชทกลุ่มหลายกลุ่ม ซึ่งเพลงดังกล่าวเป็นเพลงที่เธอเป็นแต่งขึ้นมา เพื่อที่จะใส่ร้ายป้ายสีเขาและภรรยาโดยเฉพาะเนื่องจากทั้งสองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์สุ่ย การร้องเพลงพื้นบ้านสำหรับพวกเขา เป็นดั่งวิธีในการแสดงความรู้สึกที่ทรงพลัง ซึ่งตามธรรมเนียมกลุ่มชาติพันธุ์สุ่ยจะร้องเพลงพื้นบ้านในโอกาสสำคัญ เช่น การขอแต่งงาน และการยุติข้อพิพาทต่อมา เฉินจะรับสารภาพ ทว่าเธอกลับปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค่าชดเชย โดยอ้างว่ามีเงินไม่พอ เลยจะจ่ายเงินเพียงจำนวนหนึ่ง พร้อมกับไก่ เป็ด และไวน์ อย่างละหนึ่งแน่นอนว่า สุดท้ายการเจรจาก็ไม่เป็นผล ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ศาลจึงเชิญนักร้องเพลงพื้นบ้านมาร้องเพลงในศาล เพื่อเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยโดยบทเพลงที่ขับร้องนั้นมีเนื้อหาประมาณว่าและซึ่งรายงานระบุว่า บทเพลงนี้ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับทั้งสองฝ่ายภายหลังพวกเขาก็บรรลุข้อตกลง โดยเฉินยอมจ่ายค่าชดเชย ประมาณ 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) ให้พาน“นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลด้วยเพลงพื้นบ้าน แปลกใหม่มาก” “การยุติข้อพิพาทต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน แม้กระทั่งในศาล และเพลงพื้นบ้านเป็นวิธีที่ดีในการเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึก” และ" ปัจจุบันชาวสุ่ยจำนวนมากร้องเพลงพื้นบ้านในแชทกลุ่มเป็นปกติ"คลิกชมคลิปในข่าวที่มา : Chinese ethnic minorities sing songs to mediate disputes in court; case goes viral online (SCMP)