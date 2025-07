คลิกคลิป : เชฟมิชลินสร้างสรรค์อาหารไทย-จีน ฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

เชฟแพมอธิบายว่า ชื่อ “โพทง” มาจากคำภาษาจีนที่แปลว่า “ธรรมดา” จากความตั้งใจของคุณทวดที่อยากให้ครอบครัวมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่าย เธอเล่าว่า คุณทวดเดินทางจากจีนมาไทยเมื่อ 150 ปีก่อน เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า และตั้งชื่อร้านขายยาว่า “โพทง ฟาร์มาซี (Potong Pharmacy)” ซึ่งมาจากคำว่า “ผู่ทง” ในภาษาจีนกลาง

ร้านโพทงเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว คว้ามิชลินสตาร์ได้ตั้งแต่ปีแรกของการเปิดร้าน ความสำเร็จนี้ทำให้เชฟแพมเป็นเชฟหญิงคนแรกและอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัล Michelin Thailand's Opening of the Year Award ต่อมาในปี 2024 เธอยังได้รับการยกย่องให้เป็น Asia’s Best Female Chef จากศิลปะอาหารที่เธอสร้างสรรค์สำหรับเธอ อาหารต้องสร้างความสุขได้ในแบบเรียบง่ายที่สุด เธออยากสร้างสรรค์อาหารไทย-จีน ที่มีอัตลักษณ์ และอยากให้ลูกค้ารู้สึกราวกับว่า ได้เดินทางไปยังบ้านเกิดของบรรพบุรุษ สัมผัสรสชาติและเรื่องราวมรดกอาหารที่ตกทอดของครอบครัวที่มา : China Media Group