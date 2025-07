ไวรัลชั่วข้ามคืน! หนูน้อยวัย 11 เดือน เดินยังไม่คล่อง แต่เล่นสเก็ตบอร์ดได้แล้ว

ปัจจุบัน จวนจวนที่อายุ 11 เดือน ก็สามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้ด้วยตัวเอง แถมยังทรงตัวอยู่บนสเก็ตบอร์ดได้นานหลาย 100 เมตร

ทั้งนี้ แม่ของจวนจวนเผยว่า ลูกชายตัวน้อยกระตือรือร้นและชอบกิจกรรมที่เผาผลาญแคลอรี่เป็นอย่างมาก ล่าสุด จวนจวนยังสามารถโหนบาร์เครื่องเล่นเด็กได้นานถึงครึ่งนาทีอีกด้วย

ตามรายงานคุณพ่อของจวนจวน อดีตนักกีฬาสโนว์บอร์ดและสมาชิกทีมชาติสโนว์บอร์ดจีน ได้ให้จวนจวนสัมผัสกับสเก็ตบอร์ดครั้งแรกตอนอายุ 5 เดือน ที่ลานสเก็ตในท้องถิ่นโดยแม่ของจวนจวนเผยว่า ลูกชายของพวกเขามีความสุขและสนุกเป็นอย่างมาก ต่อมา พอจวนจวนเริ่มตั้งไข่ ก็ได้มีการฝึกยืนทรงตัวบนสโนว์บอร์ดของคุณพ่อที่อยู่ในบ้านเมื่ออายุ 6 เดือน จวนจวนก็เริ่มมีพัฒนาการมากขึ้น เรียกว่าแค่ช่วยเหลือนิดๆ หน่อยๆ ก็สามารถยืนเองได้แล้วพออายุ 8 เดือน จวนจวนก็สามารถทรงตัวบนสโนวบอร์ดได้นานกว่า 1 นาที ซึ่งหลังจากสังเกตเห็นแววในตัวลูกชาย พ่อของจวนจวนก็เริ่มฝึกให้จวนจวนเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ในบ้านจากนั้น เมื่อจวนจวนอายุครบ 9 เดือน ก็ได้ออกไปเล่นสเก็ตบอร์ดข้างนอกเป็นครั้งแรก โดยเป็นเพียงระยะทางสั้นๆ"ลูกไม้หล่นใต้ต้น" “ลูกวัย 11 เดือนของฉันเอาแต่นอนทั้งวัน ขณะที่ลูกวัย 11 เดือนของคนอื่น เล่นสเก็ตบอร์ดได้ดีกว่าผู้ใหญ่แล้ว” “ไม่ควรให้เด็กทารกเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตั้งแต่ยังเล็ก เพราะมันอาจจะทำให้ผู้ใหญ่เสียความมั่นใจ” "อัจฉริยะ!" และ “มันน่าเหลือเชื่อมากที่เขาไม่กลัวอะไรเลย ฟ้าลิขิตให้เขาเกิดมาเป็นนักสเก็ตบอร์ดอย่างแน่นอน”คลิกชมคลิปในข่าวที่มา : Chinese baby goes viral for skateboarding wearing protective headgear and nappies (SCMP)