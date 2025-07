ชายจีนโปรไฟล์เลิศ! จบจากม.ชิงหัว ม.ปักกิ่ง และม.ออกซฟอร์ด เผยจุดเปลี่ยนชีวิตที่ต้องผันตัวมาเป็นไรเดอร์

ย้อนกลับไปในปี 2004 นายติงซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ที่มหาวิทยาลัยชิงหัว ด้วยคะแนนสอบเกาเข่า (การสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยของจีน) 700 คะแนน จากคะแนนเต็ม 750 คะแนนหลังจากเรียนจบปริญญาตรี เขาก็เรียนต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมพลังงาน ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งทันที จากนั้น ก็บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนต่อปริญญาเอก สาขาชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์ไม่เพียงเท่านั้น เขายังแบ่งเวลาไปเรียนปริญญาโท สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด อีกด้วยแม้ว่านายติงจะส่งเรซูเม่ และเข้ารับการสัมภาษณ์หลายต่อหลายแห่ง แต่ก็ยังไม่เจองานที่ใช่สุดท้าย เขาตัดสินใจสมัครเป็นไรเดอร์ให้กับ Foodpanda ในสิงคโปร์ และรับค่าจ้างประมาณ 700 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 17,800 บาท) ต่อสัปดาห์ จากการทำงานวันละ 10 ชั่วโมง ซึ่งเขาค่อนข้างพอใจกับมันนายติงกล่าว พร้อมเสริมว่า ข้อดีอย่างหนึ่งของการส่งอาหาร คือ สามารถออกกำลังกายไปพร้อมๆ กันได้ปัจจุบันนี้ นายติงได้ย้ายกลับมาอยู่ที่จีน โดยเขาทำงานเป็นไรเดอร์ให้กับ Meituan (แพลตฟอร์มช้อปปิ้งชั้นนำ) ในปักกิ่งนายติงให้คำแนะนำแก่บรรดานักเรียนที่เพิ่งสอบเกาเข่าเสร็จ“เขาเรียนอย่างหนัก แต่สุดท้ายก็มาจบลงที่การทำงานเป็นไรเดอร์” และ “การตัดสินใจของเขาไม่ได้ผิดอะไร อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้ในช่วงที่ชีวิตตกต่ำ”ที่มา : China delivery rider graduated from top schools like Oxford inspires others to stay positive (SCMP)