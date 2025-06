ภาพไวรัล &'พ่อผู้ทุ่มเทเพื่อลูก&' ในตำนาน ผ่านไป 15 ปี ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?

คอมเมนต์สุดประทับใจจากชาวเน็ตที่มีต่อภาพของสองพ่อลูกเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ก่อนที่ภาพของพวกเขาจะกลับมาเป็นไวรัลอีกครั้ง หลังมีการโพสต์ภาพอัพเดตชีวิตของพวกเขาในช่วงวันพ่อของจีน (15 มิ.ย.ที่ผ่านมา)

หรานจวิ้นเชา นักศึกษาวัย 18 ปี ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กของหรานกวางฮุยกล่าว โดยเขายังซื้อนาฬิกาและเสื้อโค้ทให้พ่อเป็นของขวัญอีกด้วยย้อนกลับไปในปี 2010 ช่างภาพคนหนึ่งจากสำนักข่าวซินหัว ได้ถ่ายภาพของหรานกวางฮุย ที่กำลังทำหน้าที่เป็นลูกหาบ ใช้มือซ้ายจับถุงที่หนักกว่าร้อยกิโลกรัมแบกไว้ไม่ให้ตกจากหลัง ขณะที่มืออีกข้างจับมือหรานจวิ้นเชา วัย 3 ขวบ เดินลงบันไดภาพดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงของชาวเน็ต โดยพวกเขาต่างประทับใจในความรักที่หรานกวางฮุยมีต่อลูกชาย รวมทั้งความรับผิดชอบของเขาต่อครอบครัวนอกจากนี้ เขายังต้องพาหรานจวิ้นเชาที่อายุห่างจากลูกสาวอีก 2 คน ไปทำงานด้วยกันทุกวัน เนื่องจากภรรยาของเขาทำงานอยู่ที่ร้านอาหาร และพวกเขาก็ไม่มีญาติที่จะให้ฝากเลี้ยงจากครอบครังที่เช่าอพาร์ตเมนต์ราคา 300 หยวน (ประมาณ 1,500 บาท) ต่อเดือน ในปี 2016 พวกเขาก็มีเงินมากพอสำหรับวางดาวน์เพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์ขนาด 60 ตารางเมตรเป็นของตัวเองแม้งานของหรานจวิ้นเชาจะได้เงินน้อย แถมยังส่งผลต่อสุขภาพ แต่เขาก็ยังคงเลือกทำงานนี้ต่อไป อย่างน้อยก็อีก 8 ปีหรานจวิ้นเชากล่าว พร้อมเสริมว่า งานของเขาเป็นงานที่ลำบากมาก แต่พอคิดว่า ภรรยาและลูกๆ มีชีวิตที่ดีขึ้นได้จากความพยายามของเขา เขาก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลย“เขาเป็นพ่อที่ธรรมดาแต่ยอดเยี่ยมมาก!” และ “เรื่องราวของเขาบอกฉันว่าตราบใดที่ทำงานอย่างหนัก ชีวิตก็จะค่อยๆ ดีขึ้น สู้ต่อไปนะลุงหราน”ที่มา : Devoted China father and son back in spotlight as son honours dad 15 years after viral photo (SCMP)