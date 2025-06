พ่อชาวจีนไม่อยากให้ลูกสาวคนสวยจากม.ชิงหัวไลฟ์สด เพราะสวยเกินไป! (มีคลิป)

ทั้งนี้ หลังเรียนจบ จางหวังว่าเธอจะได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือไม่ก็ครูมัธยมศึกษา

ตามรายงาน จางเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชิงหัวในปี 2022 ด้วยคะแนนจากการสอบเกาเข่าที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศจากนั้น เธอก็ได้บริจาคทุนการศึกษา จำนวน 105,000 หยวน (ประมาณ 525,000 บาท) ซึ่งได้รับมาจากครอบครัวในโอกาสที่เป็นคนแรกของหมู่บ้านที่สอบติดมหาวิทยาลัยชิงหัว ให้กับนักเรียนที่ยากไร้ จนกลายเป็นที่ฮือฮาไปทั่วและนอกจากความใจบุญแล้ว ความสวยของเธอก็เตะตาใครหลายคน โดยชาวเน็ตจำนวนมากบอกว่าเธอมีหน้าตาคล้ายกับนักแสดงชื่อดัง อย่างแน่นอนว่าเมื่อมีคอมเมนต์เชิงบวกก็ย่อมมีคอมเมนต์เชิงลบ ซึ่งหนึ่งในคอมเมนต์ที่บอกว่า เธอแอ๊บบริจาคเงินเพื่ออัปโพรไฟล์ ก็ทำให้เธอรู้สึกเสียใจจนเลิกเล่นโซเชียลไปกระทั่งเวลาผ่านไป 2 ปี จางที่กลายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก็คิดว่าผู้คนคงลืมเธอไปแล้ว เลยกลับมาเล่นโซเชียลอีกครั้งจางมักจะโพสต์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเธอและไลฟ์สดเป็นบางครั้ง ซึ่งก่อนการสอบเกาเข่าประจำปีนี้ (วันที่ 7-10 มิ.ย.ที่ผ่านมา) มีนักเรียนมัธยมคนหนึ่งถามเธอว่า ต้องเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการสอบสุดหินคำตอบของจาง พร้อมเสริมว่า เธอใช้เวลาไปกับการเรียนประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน อ่านหนังสือประมาณ 500 หน้าต่อสัปดาห์ และแบ่งเวลาไปออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5-6 ครั้งจางกล่าวอย่างไรก็ตาม พ่อของจางซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ด้านการศึกษาได้ห้ามจางไม่ให้ไลฟ์สดพ่อของจางกล่าว“พ่อของเธอปกป้องเธอ เห็นได้ชัดว่าครอบครัวของเธอไม่ต้องการเงินจากการไลฟ์สด” และ “สาวคนนี้สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน”ที่มา : China dad objects to daughter sharing study tips online as she is ‘too pretty’ to live-stream (SCMP)