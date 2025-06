สาวจีนวัย 37 แต่งหน้าโดยไม่ล้างมา 22 ปี เผยผิวพัง หน้าแดงก่ำเป็นกวนอู

“ฉันเป็นโรคผิวหนังอักเสบโรซาเชีย และผิวหนังอักเสบจากตัวไรขน ซึ่งสิ่งที่แย่ที่สุด คือ ผื่นที่ให้ความรู้สึกเหมือนมีมดตัวเล็กๆ นับพันเดินอยู่บนหน้า”

ทั้งนี้ เธอยังฝากเตือนทุกคนด้วยว่า ไม่ควรใจร้อน ให้ใจเย็นๆ ไม่ควรทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มั่วซั่ว เพียงเพราะคนอื่นบอกว่ามันดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันที่บอกว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว





หลังเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น

จากคลิปจะเห็นว่าใบหน้าของเธอนั้นอักเสบซึ่งเกิดจากการแพ้อย่างรุนแรง เรียกว่าทั้งแดงก่ำ บวม เป็นผื่น แถมยังมีอาการคันร่วมด้วยเธอเล่าว่า ที่ผ่านมาไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางเลย เดิมทีตั้งแต่อายุ 14 ปีผิวหน้าก็เริ่มมีปัญหาอยู่แล้ว เนื่องจากฮอร์โมน พออายุ 15 ปี ก็หันมาสนใจเรื่องสวยๆ งามๆ เริ่มแต่งหน้า ทำผม สัมผัสกับการเคมีอยู่ตลอด แถมเครื่องสำอางที่ใช้ก็มีแต่ของราคาถูกๆ เพราะฐานะยากจน สุดท้ายผิวที่มีปัญหาอยู่แล้วก็เลยมีอาการหนักขึ้นไปอีกหนำซ้ำในปี 2011 เธอได้เข้าสู่วงการเสริมความงาม ฉีดหน้าต่างๆ ซึ่งเธอคิดว่าทำแล้วจะช่วยให้ดีขึ้น แต่กลับแย่ลง"ถึงคุณจะบอกว่าเธอขี้เกียจ เธอก็ยังตื่นมาแต่งหน้าทุกวันอยู่ดี ถึงคุณจะบอกว่าเธอขยัน แต่เธอไม่ได้ลบเมคอัพมา 22 ปีแล้ว!” "ฉันอยากรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอแต่งหน้าโดยที่ไม่ล้างออกมา 22 ปีแล้ว? มันเป็นเพราะความขี้เกียจ หรือความหมกมุ่นกับความงามมากเกินไปกันแน่? เธอเริ่มแต่งหน้าตอนอายุ 15 ครอบครัวของเธอไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรเลยเหรอ?” "แค่ใช้น้ำอุ่นล้างหน้า และจำเอาไว้ว่าอย่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอีก” "เวลาใครนอนทั้งที่ไม่ลบเมคอัพก็อย่าลืมส่งข่าวนี้ให้ดูนะ"คลิกชมคลิปในข่าวที่มา : Chinese woman wears same make-up for 22 years, leading to severe allergic reactions (SCMP)