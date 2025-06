มาแรง! ละครหมา-แมว AI ยอดวิวพุ่งหลักล้าน เจ้าของช่องกวาดรายได้หลักแสนต่อเดือน

อันเซิงบอกว่า รายได้ที่เขาได้รับมีตั้งแต่ 1,200-2,000 หยวน (ประมาณ 6,000-10,000 บาท) โดยคลิปที่มียอดชมมากกว่า 10 ล้านวิว ทำรายได้ถึง 20,000 หยวน (ประมาณ 1 แสนบาท) ต่อเดือน

ตัวอย่างเช่น คลิปเจ้าเหมียวส้มผู้น่าสงสารที่ถึงจะมีชีวิตยากลำบาก แต่ก็ตั้งใจนำของขวัญสุดพิเศษมามอบให้กับเหมียวขาวแสนสวย ทว่ากลับถูกเธอล้อเลียนและหัวเราะเยาะใส่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นจุดเปลี่ยน ทำให้เจ้าเหมียวส้มหันมาตั้งใจทำงานอย่างหนัก เก็บหอมรอมริบ สร้างเนื้อสร้างตัว เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และในที่สุดมันก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเอง ก่อนที่จะกลายเป็นเศรษฐีในเวลาต่อมา ทำเอาเหมียวขาวที่เคยหัวเราะเยาะถึงกับตกตะลึง โดยคลิปวิดีโอนี้มีผู้เข้าชมเกือบ 150 ล้านวิว และในเวลาไม่ถึง 2 เดือน บัญชีผู้โพสต์คลิปก็มียอดผู้ติดตามทะลุ 1 ล้านคนด้านเจ้าของบัญชีที่ใช้ชื่อว่าเปิดเผยว่าเขามีบัญชีที่ใช้ลงคลิปละครแมวแบบนี้หลายบัญชี โดยมี 2 บัญชีที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน ขณะที่อีกหลายๆ บัญชีมีผู้ติดตามประมาณ 500,000 คนเนื่องจากแพลตฟอร์มคลิปวิดีโอสั้นในจีนทำเงินได้น้อยกว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศ เขาจึงนิยมลงคลิปในแพลตฟอร์มต่างประเทศมากกว่าเขายังบอกอีกว่า การทำคลิปแบบนี้ใช้ต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเขาจะเลือกใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เปิดให้ใช้งานฟรี หรือถ้าต้องเสียเงินก็จะไม่เกิน 50 หยวน (ประมาณ 250 บาท) ต่อเดือน ส่วนในด้านโครงเรื่อง บท สคริปต์ต่างๆ เขาไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นเอง เพียงแค่หยิบเอาโครงเรื่องของคนอื่นที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงเท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่ง คือ เรื่องราวชีวิตของเจ้าตูบพันธุ์บิชอง ฟริเซ่ ที่ตอนแรกเป็นเพียงสามัญชน ทว่าวันหนึ่งความจริงก็ถูกเปิดเผยว่า เธอเป็นเจ้าหญิง แต่หลังจากที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในรั้วในวัง เธอก็ถูกบูลลี่สารพัด อย่างไรก็ดี เจ้าชายกลับตกหลุมรักเธอที่มา : China's AI-generated pet dramas take the internet by storm, with one amassing 100 million views (SCMP)