แด่รักแรก! นักวิจัยอุทิศรางวัลที่รอคอยกว่า 20 ปี ให้แฟนสาวผู้ล่วงลับที่จากไปด้วยโรคมะเร็ง ทำหลายคนหลั่งน้ำตา (มีคลิป)

"ชีวิตของคนเรานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมากมายนับไม่ถ้วน แต่เมื่อมองย้อนกลับไป ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นตำนาน"

อนึ่ง หนังสือของหลิวมีชื่อว่า "หนีถาน" ซึ่งแปลว่า "หล่ม" จะได้รับการตีพิมพ์ภายในปีนี้

โดยในปี 2017 ขณะที่หลิวกำลังเรียนปริญญาเอกด้านปรัชญาที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น เขาก็ได้พบรักกับแฟนสาวของเขา ซึ่งเป็นนักศึกษาเช่นกันหลิวเล่าว่า เขาฝันที่จะเป็นนักเขียนมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่น ตลอด 20 ปีที่ผ่านมากับการไล่ตามความฝันล้วนเต็มไปด้วยความยากลำบาก เพราะไม่ว่าจะส่งผลงานเข้าประกวดสักกี่ครั้ง ก็ถูกปฏิเสธเสมอ จนกระทั่งได้รับรางวัลนี้อย่างไรก็ตาม แฟนสาวของเขาได้คอยเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด เรียกว่าเมื่อไหร่ที่ออกไปเดินเล่นด้วยกัน แล้วเธอเห็นว่าเขาเงียบไป เธอก็จะรู้ทันทีว่าเขาอยากกลับไปเขียนหนังสือต่อแล้ว ซึ่งแม้บางครั้งเธอจะรู้สึกไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่ แต่เธอก็เลือกที่จะปล่อยเขาไปเสมอหลิวเคยให้สัญญากับเธอว่า หากหนังสือของเขาได้รับการตีพิมพ์และได้รับรางวัล เขาจะซื้อเสื้อผ้าและเครื่องสำอางให้เธอเป็นของขวัญในปี 2020 มีอยู่วันหนึ่ง หลิวได้ยินแฟนสาวของเขาฟังเพลง ที่มีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งระบุว่าเขาบอกว่าพอฟังแล้วรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันดูงงๆ แปลกๆ ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ จากนั้นแฟนสาวของเขาก็พูดขึ้นมาว่าสุดท้ายเขาก็ได้เข้าใจความหมายอย่างแจ่มแจ้ง หลังแฟนสาวของเขาได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร และเสียชีวิตในอีก 1 ปีต่อมาภายหลังหลิวได้พบจดหมายที่แฟนสาวของเขาเขียนทิ้งไว้ว่าตอนท้าย หลิวยังได้หยิบยกคำพูดอันแสนกินใจจากแฟนสาวของเขาเป็นการกล่าวปิดท้าย ว่าทั้งนี้ ปัจจุบันหลิวทำงานเป็นนักวิจัยที่สถาบันสังคมศาสตร์หูเป่ย และเขายังคงเก็บภาพถ่ายคู่กันกับแฟนสาวเอาไว้ในโทรศัพท์ที่มา : China researcher dedicates literary award to late girlfriend, moves many to tears (SCMP)