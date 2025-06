ไวรัล! &'คิงชาร์ล&' ตูบอัลฟ่า จ่าฝูง แค่เดินผ่านตัวอื่นก็ต้องยอมสยบ (มีคลิป)

“ฉางเหมาอาจไม่ใช่นักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุด แต่ความฉลาดและความเป็นผู้นำของเขานั้นโดดเด่นเป็นอย่างมาก”

คลิปวิดีโอของฉางเหมามียอดชมรวมกันกว่า 300 ล้านครั้ง โดยชาวเน็ตต่างแสดงความเห็น เช่น

คลิปวิดีโอเผยภาพฉางเหมาทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในฝูง ซึ่งแทนที่มันจะส่งเสียงเห่า หรือขู่ เจ้าฉางเหมากลับเลือกที่จะวางอุ้งเท้าไว้บนคอของสุนัขอีกตัวที่ก่อเรื่อง พร้อมทำหน้านิ่งๆ แผ่รังสีที่ทำให้สุนัขตัวดังกล่าวต้องยำเกรงนอกจากนี้ สุนัขตัวอื่นที่เห็นเจ้าฉางเหมาก็พยายามหนี หรือหมอบตัวลง และถ้ามีตัวไหนคิดหือ สุนัขอีกตัวที่เป็นเหมือนสมุนผู้ซื่อสัตย์ของเจ้าฉางเหมาก็จะเข้าไปกัด เพื่อตักเตือนฉางเหมาเกิดปี 2021 ชื่อของมันมีความหมายว่า ขนยาว มีการคาดว่า มันเป็นสุนัขพันธุ์ผสมระหว่าง “เซี่ยซือ” สุนัขล่าสัตว์จากภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน กับอีกสายพันธ์หนึ่ง โดยเจ้าฉางเหมาถูกนำตัวมายังศูนย์พักพิงตอนอายุ 3 เดือน เนื่องจากเจ้าของของมันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตอนที่มาอยู่ใหม่ๆ เจ้าฉางเหมาถูกจ่าฝูงในตอนนั้นรังแก กระทั่ง 8 เดือนต่อมา มันก็ลุกขึ้นมาท้าทายและชิงตำแหน่งจ่าฝูงคนใหม่ ด้วยการต่อสู้กับจ่าฝูงคนเก่าและเอาชนะมาได้ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ฟันของมันหลุดไป 2 ซี่เขาเล่าว่า ฉางเหมาสามารถจัดการและควบคุมความขัดแย้งที่เกิดในฝูง จากปัญหาเรื่องอาหาร อาณาเขต และการผสมพันธุ์ได้อย่างดีนอกจากนี้ เขายังเล่าอีกว่า เมื่อไม่นานนี้ สุนัขสีดำตัวหนึ่งหนีออกจากศูนย์พักพิง เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 5 วันในการค้นหา แต่ก็ไม่เป็นผล ทว่าพอพาฉางเหมามาช่วย มันก็ปัสสาวะทำเครื่องหมายบอกอาณาเขตระหว่างทาง วันรุ่งขึ้น สุนัขตัวดังกล่าวก็เดินตามเส้นทางกลับมาที่ศูนย์พักพิง“ฉางเหมาเป็นหมาเน็ตไอดอลจีนตัวแรกที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก” และ “ฉางเหมาสร้างอาณาจักรของมันขึ้นมาด้วยตัวเอง รอยแผลเป็นของมันเปรียบเสมือนเหรียญรางวัล”ที่มา : ‘King Charles’: China shelter dog goes viral with 300 million views for calm, alpha manner (SCMP)