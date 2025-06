บ่าวสาวยุคใหม่ เมินรถหรู ขอใช้จักรยานเป็นรถรับเจ้าสาว ผู้คนอวยพรตลอดทาง (มีคลิป)

โดยจักรยานที่พวกเขาใช้นั้นเป็นจักรยานรุ่นเก่า ซิงบอกว่า มันไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของการย้อนยุค แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันเรียบง่ายและบริสุทธิ์ของคนรุ่นก่อน ซึ่งเธอหวังว่า ความรักของคู่เธอนั้นจะเหมือนพ่อกับแม่ ที่รักและใช้ชีวิตร่วมกันไปตลอดชีวิต

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา เมื่อเจ้าบ่าวต้องปั่นจักรยานเพื่อไปรับตัวเจ้าสาวที่บ้าน จากนั้นก็พาเธอไปที่บ้านของเขาเจ้าสาวแซ่ซิงเผยว่า ไอเดียดังกล่าวมาจากตัวเธอเอง เนื่องจากเธอมีงานอดิเรกเป็นการปั่นจักรยาน และชื่นชอบความรักอันแสนเรียบง่ายของคนรุ่นพ่อแม่ ซึ่งพอเสนอไอเดียนี้ไป พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็เห็นด้วยเป็นอย่างมาก แถมยังบอกด้วยว่ามันดีกว่านั่งรถลีมูซีนเสียอีกซิงกล่าวนอกจากนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศงานแต่งยุค 80 ซิงได้เลือกใส่สูทสีแดงสดแทนชุดเจ้าสาวสีขาว แม้แต่ทรงผมของเธอก็ยังเลียนแบบทรงผมของเจ้าสาวเมื่อหลาย 10 ปีก่อนขณะเดียวกัน เพื่อนเจ้าบ่าวก็ปั่นจักรยานไปรับเพื่อนเจ้าสาว และปั่นตามคู่บ่าวสาวกันไปเป็นขบวนตลอดการปั่นจักรยานกว่า 20 นาที ทั้งสองได้รับคำอวยพรจากผู้คนในชุมชนตลอดเส้นทาง ทำให้พวกเขามีความสุขเป็นอย่างมาก บางคนยังเข้ามาขอขนม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีแต่งงานแบบจีนอีกด้วย“โรแมนติกกว่าขบวนรถโรลส์-รอยซ์อีก” และ “เป็นงานแต่งแบบย้อนยุคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนะนำให้ส่งเสริมไปทั่วประเทศ”ที่มา : China couple choose bicycles over limousines for wedding, get community blessings (SCMP)