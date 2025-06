โซเชียลอึ้ง! มหาลัยดังในจีนรับสมัครผู้จัดการโรงอาหาร ต้องเป็นดร.เท่านั้นถึงจะสมัครได้

นอกจากนี้ ยังต้องมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องและเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษตามรายงาน หน้าที่หลักๆ ของตำแหน่งนี้ ได้แก่ พัฒนาและจัดเตรียมเมนูอาหาร จัดการเรื่องผู้รับเหมา ดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนจัดการเอกสารต่างๆด้านเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งเปิดเผยว่า ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องทำอาหารได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จบการศึกษาด้านอาหาร โภชนาการ และศิลปะการประกอบอาหาร หรือมีใบรับรองด้านการทำอาหารจะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนโดยตำแหน่งดังกล่าวคาดว่าจะได้รับเงินเดือนประจำปีอยู่ที่ 180,000 หยวน (ประมาณ 900,000 บาท) หรือเฉลี่ยเดือนละ 15,000 หยวน (ประมาณ 75,000 บาท)แน่นอนว่า ทันทีที่ประกาศดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นร้อน เมื่อชาวเน็ตจำนวนมากต่างมองว่าวุฒิปริญญาเอกไม่ได้จำเป็นสำหรับการทำงานในตำแหน่งนี้“ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่โรงอาหารจำเป็นต้องมีดร.ถึงจะดำเนินการได้?” และ “นี่เป็นผลจาก 'เน่ยจ่วน (การแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายในสังคมจีน)'”ขณะที่บางคนคาดว่า การเปิดรับตำแหน่งนี้อาจเป็นเรื่องของเส้นสายมากกว่า เพราะงานในมหาวิทยาลัยดังๆ ถูกมองว่าเป็นงานที่ดี มั่นคง และมีสวัสดิการที่ยอดเยี่ยม“สำหรับฉัน มันดูบังเอิญเกินไปที่คนจบปริญญาเอกจะมีใบรับรองการประกอบอาหารด้วย” และ “ดูเหมือนว่าตำแหน่งนี้จะถูกสร้างขึ้นมาให้คนที่มีคอนเนคชั่น”ทั้งนี้ แม้ว่าจีนจะมีกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน แต่นั่นไม่ได้ครอบคลุมถึงภูมิหลังทางการศึกษา ปัจจุบัน จึงมีผู้สมัครงานจำนวนมากร้องเรียนว่า พวกเขาถูกปฏิเสธเพราะข้อกำหนดด้านการศึกษา ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่มา : Chinese university canteen recruits manager who must have PhD, sparks debate (SCMP)