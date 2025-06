นักบำบัดสาวจีนสุดขยัน! เก็บขยะหลังเลิกงาน ลั่นรายได้ปังกว่าทำงานที่โรงพยาบาล (มีคลิป)

ถึงฉยงจะไม่ได้รับเงินเดือนเป็นกิจจะลักษณะ แต่พ่อแม่ก็มักจะให้เงินเธอเสมอ รวมๆ แล้วมากกว่ารายได้จากงานประจำของเธอ ซึ่งอยู่ที่ 4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท) ต่อเดือน





นอกจากนี้ เธอยังขอบคุณงานนี้ที่ทำให้เธอได้ออกแรงจนกล้ามขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หลายคนรู้สึกว่าขยะนั้นสกปรก แต่ฉยงบอกว่า พวกโลหะไม่สกปรกขนาดนั้น และพอถึงเวลาที่จะต้องสลับบทบาทไปทำงานประจำ เธอก็จะใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยอย่างเต็มที่

ปกติแล้วเธอจะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่ 8.00-17.30 น. พอเลิกงานปุ๊บก็จะมุ่งตรงไปที่สถานที่รีไซเคิลขยะ ซึ่งพ่อแม่เธอเป็นเจ้าของฉยงจะทำหน้าที่คอยช่วยคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยเฉพาะเศษโลหะ ทั้งยังช่วยขนย้าย จัดการเรื่องขนส่งและการขาย โดยใช้เวลาถึง 21.00 น. จากนั้น 3 พ่อแม่ลูกก็จะกลับบ้านพร้อมกันฉยงเล่าว่า เพราะช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เด็ก เลยชินกับการทำงานแบบนี้แล้วฉยงกล่าว พร้อมเสริมว่า“ช่างเป็นเด็กสาวที่ยอดเยี่ยม! เธอมีความสามารถ ขยันขันแข็ง แถมกตัญญูต่อพ่อแม่” และ “คารวะสาวน้อยคนนี้ พ่อแม่ของเธอควรจะภูมิใจที่ได้ลูกสาวที่ขยันและมีเหตุมีผลแบบนี้”ที่มา : China therapist collects waste on side, earns more than in clinical position (SCMP)