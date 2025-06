พลังรัก! ภรรยาป่วยโคม่า สามีสู้ไม่ท้อ ดูแลจนฟื้น กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตรายหนึ่งได้แสดงความเห็นต่อสามี-ภรรยาคู่นี้ว่า “มีคู่รักที่มีสุขภาพดีแต่ไม่มีความสุขอยู่เป็นจำนวนมาก ทว่าสำหรับคู่นี้ แม้ว่าจะต้องเผชิญความยากลำบากมากมาย แต่พวกเขาก็มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความหวัง”

คำสัญญาที่เติ้งให้ไว้กับเย่ ในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อปี 2019 ซึ่งเขารักษาสัญญาเป็นอย่างดีย้อนกลับไปในปี 2016 เติ้งพบกับเย่ในงานแต่งของเพื่อน และเขาก็ตกหลุมรักเธอทันที พร้อมเดินหน้าจีบ แม้จะรู้ว่าเย่ป่วยเป็นมะเร็งสมองชนิด glioma ที่เป็นแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำถึง 90% ก็ตามตอนแรกเย่ปฏิเสธ ไม่ยอมคบกับเติ้ง แต่สุดท้ายก็ตอบตกลง หลังจากที่เขาบอกว่า เขาจะต่อสู้กับอาการป่วยไปด้วยกันกับเธอในปี 2021 ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน 1 คน ก่อนที่ปีถัดมา ข่าวร้ายจะมาเยือน เมื่อเนื้องอกในสมองเกิดลุกลาม โดยก่อนที่เย่จะอยู่ในอาการโคม่า เธอขอให้เติ้งปล่อยเธอไป เพราะพวกเขาไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเย่เข้ารับการผ่าตัดถึง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นขึ้นมา ขนาดแพทย์ยังบอกให้เติ้งทำใจซึ่งเติ้งก็เคยคิดถอดใจไปแล้ว โดยเขาได้พาเย่กลับบ้านเพื่อมาบอกลาครอบครัวอย่างไรก็ตาม พอเขาโพสต์คลิปวิดีโอลงบนโซเชียล ก็กลายเป็นไวรัล ผู้คนจำนวนมากต่างเข้ามาให้กำลังใจและบริจาคเงินให้ด้วยเงินที่ได้รับ ทำให้เติ้งสามารถพาเย่กลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง 3 เดือนต่อมาปาฏิหาริย์ที่เติ้งรอคอยก็เกิดขึ้น หลังเย่ฟื้นขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นเธอก็เริ่มพูดได้อีกครั้งในอีก 2 เดือนให้หลังคำพูดแรกที่เย่พูดกับเติ้งเพื่อดูแลเย่และลูกสาวได้อย่างเต็มที่ เติ้งตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่ทำ เขายังช่วยเย่ฝึกเดินทุกวัน ทั้งคอยร้องเพลง เต้น และส่งพลังบวกให้เธอภายหลังเติ้งพูดถึงความอดทนและความพยายามของเขาว่าที่มา : Chinese husband sings, dances for vegetative wife every day, finally awakening her (SCMP)