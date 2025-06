เพื่อนกันตลอดไป! นร.จีนยกห้องร่วมใจเดินเท้ากว่า 2 กม. สานฝันเพื่อนป่วยมะเร็งให้เป็นจริง ก่อนเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้น (มีคลิป)

ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว "เหรินจุนเจีย" ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin Lymphoma) ทำให้เขาต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อเข้ารับการรักษา









ต่อมาเขาได้ย้ายไปรับการรักษาที่เมืองอื่น ก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับมาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากมะเร็งลุกลามจนสภาพร่างกายไม่สามารถฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้อีกความปรารถนาสูงสุดของเขาก่อนเสียชีวิต คือ การได้ถ่ายรูปจบการศึกษากับเพื่อนๆ ซึ่งพอคุณครูแจ้งข่าวให้เพื่อนร่วมชั้นของเหรินทราบ พวกเขาทุกคนก็พร้อมใจกันเดินเท้าจากโรงเรียนไปยังโรงพยาบาล เพื่อไปถ่ายรูปเรียนจบกับเหริน แม้ว่ากำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมปลายก็ตามในวันนั้น เพื่อน 6 คน ช่วยเหรินสวมชุดนักเรียนและย้ายเตียงจากห้องผู้ป่วยลงมายังลานอเนกประสงค์ของโรงพยาบาลภาพของเหรินที่อยู่ตรงกลางและถูกรายล้อมไปด้วยเพื่อนๆ ทำเอาหลายคนถึงกับบอกว่าโดยเพื่อนร่วมชั้นยังนำจดหมายที่เต็มไปด้วยคำอวยพรและข้อความให้กำลังใจ รวมทั้งของขวัญต่างๆ เช่น ลูกบาสเก็ตบอลที่เขียนชื่อของทุกคนรวมถึงชื่อของเหริน มามอบให้เหรินด้วยครอบครัวของเหรินได้โพสต์รูปถ่ายดังกล่าวลงบนโซเชียล พร้อมขอบคุณนักเรียนและคุณครูสำหรับความห่วงใย และอวยพรให้เด็กๆ ประสบความสำเร็จในการสอบการจากไปของเหรินสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับเพื่อนร่วมชั้นเป็นอย่างมาก โดยผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งเผยว่า ลูกสาวของเธอโทร.มาเล่าเรื่องของเหรินให้ฟัง พร้อมกับร้องไห้เช่น “รูปหมู่รูปสุดท้ายในชีวิตของเขา รายล้อมไปด้วยเพื่อนร่วมชั้นและคุณครูที่ดีที่สุดในโลก” “เขาขึ้นสวรรค์ไปในวันรุ่งขึ้นหลังจากถ่ายรูป บางทีเขาอาจจะกำลังรอคอยช่วงเวลาอันแสนพิเศษนี้อยู่” “เด็กนักเรียนได้รับบทเรียนที่ดีที่สุด ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากตำราเรียน” และ “หวังว่าในชาติหน้า เขาจะเป็นเด็กที่แข็งแรงและมีความสุข”ที่มา : China students walk 2km to gravely ill classmate for graduation photo, boy dies next day (SCMP)