เด็กเก็บขยะหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวในวันวาน สู่นักศึกษา ป.เอก ม.ชิงหัว และทูตทางวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม เขาเป็นเด็กที่เรียนเก่ง และมีผลการเรียนดีมาโดยตลอด ถึงจะลำบากแต่หลังจากสามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชิงหัว ผางจ้งวั่งก็ปฏิเสธความช่วยเหลือทางการเงิน ไม่ว่าจะจากบุคคล หรือหน่วยงานใดก็ตาม โดยเขาให้เหตุผลว่า ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของเขาและครอบครัวได้ผ่านพ้นไปแล้ว

โดยในปี 2017 เขากลายเป็นที่รู้จักของผู้คน หลังทำคะแนนได้ 684 คะแนน จากคะแนนเต็ม 750 คะแนน ในการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติ หรือเกาเข่า (Gaokao) ก่อนที่จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชิงหัว ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเนื่องจากพ่อของเขาป่วยเป็นโรคจิตเภท และแม่ของเขาเป็นผู้พิการ ผางจ้งวั่งจึงต้องรับผิดชอบดูแลบ้านและครอบครัวตั้งแต่ยังเด็ก โดยอาศัยความช่วยเหลือทางการเงินจากปู่ย่า แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอบางครั้งผางจ้งวั่งต้องไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนบ้าน เพื่อนำมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแม่ ช่วงเวลาที่เพื่อนๆ กำลังมุ่งมั่นในการเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย เขาก็ใช้เวลาไปกับการเก็บขยะ หารายได้มาจุนเจือครอบครัวผางจ้งวั่งมักได้รับคำชมจากสื่อในเรื่องการมองโลกในแง่ดี เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้มาจากแม่ แม่เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเขามากที่สุด ได้จากไปในปี 2020ปัจจุบัน ผางจ้งวั่งกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้วัดความแม่นยำต่างๆ และในฐานะนักวิชาการชั้นนำ บทความหลายชิ้นของเขาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิของจีน“ขออวยพรให้จ้งวั่ง เขาผ่านความยากลำบากมามากมาย ชีวิตของเขาจะดีขึ้นอย่างแน่นอน” และ “ช่างเป็นคนหนุ่มที่น่าประทับใจ! เรื่องราวของเขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กคนอื่นๆ จากเด็กด้อยโอกาส ตั้งใจเรียนจนสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเอง”ที่มา : Meet China PhD student Pang Zhongwang who rises from waste collector to cultural ambassador (SCMP)