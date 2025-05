แฮปปี้ทั้งแขกและเจ้าภาพ! บ่าวสาวจีนยุคใหม่จัดงานแต่งที่ร้านหม้อไฟ แขกหลักร้อยกับใบเสร็จยาว 2 เมตร (มีคลิป)

รายงานระบุว่า เจ้าสาวแซ่จ้าว วัย 26 ปี และเจ้าบ่าววัย 27 ปี เลือกจัดงานที่สาขาในเมืองไท่หยวน มณฑลซานซี เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานที่จัดงานของพวกเขาถูกยกเลิกในนาทีสุดท้ายจ้าวกล่าวโดยทางร้านไห่ตีเลาได้ตกแต่งร้านด้วยรูปภาพของบ่าวสาว พร้อมป้ายต่างๆ และซุ้มลูกโป่งบริเวณทางเข้านอกจากนี้ ทั้งสองยังตัดพิธีการดั้งเดิมบางอย่างออกไป และปรับให้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ซึ่งจากคลิปวิดีโอที่กลายไวรัลจะเห็นภาพทั้งคู่ทำการแสดงเชิดสิงโตร่วมกันจ้าวกล่าวแม้งานจะถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย แต่บรรยากาศภายในงานกว่า 2 ชม. ก็อบอวลไปด้วยความสุข โดยแขกเหรื่อต่างเพลิดเพลินไปกับการพูดคุยและการได้รับประทานอาหารร่วมกันจ้าวกล่าว พร้อมเสริมว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ 22,000 หยวน (ประมาณ 110,000 บาท) ซึ่งเธอจะเก็บใบเสร็จที่ยาวถึง 2 เมตร ไว้เป็นที่ระลึกอนึ่ง เดิมทีงานแต่งงานแบบจีนนั้นมักนิยมจัดอย่างยิ่งใหญ่ ในสถานที่หรูหรา และต้องเสิร์ฟไวน์ราคาแพง โดยราคาโต๊ะจีนในพื้นที่พัฒนาแล้ว อย่างมณฑลเจียงซูและเจ้อเจียง มีราคาต่ำสุดประมาณ 5,000 หยวน (ประมาณ 25,000 บาท)ที่มา : China couple celebrate wedding at hotpot chain for US$3,100, attract attention with long bill (SCMP)