ผู้ช่วยตร.หญิงอายุน้อยแต่ใจเด็ด! ลงบ่อบาดาลเก่าลึก 40 ม. กว้าง 40 ซม. ช่วยหนูน้อย 2 ขวบ จนรอดชีวิต (มีคลิป)

“พี่สาวมาช่วยหนูแล้ว ไม่ต้องกลัวนะ"

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ในลั่วผู เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ โดยเด็กหญิงวัยเตาะแตะได้เกิดพลัดตกลงไปในบ่อบาดาลเก่าด้วยความที่บ่อบาดาลนั้นทั้งลึกทั้งแคบ อุปกรณ์และเครื่องมือบางอย่างจึงไม่สามารถใช้การได้ผู้ช่วยตำรวจหญิง เลยอาสาร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือในครั้งนี้เธอสวมอุปกรณ์นิรภัย ก่อนถูกหย่อนลงไปในบ่ออย่างระมัดระวัง จนพบหนูน้อยจมอยู่ในกองโคลนบริเวณก้นบ่อเธอปลอบใจหนูน้อย ก่อนดึงตัวออกมาจากโคลนเมื่อนึกย้อนกลับไป Bupatim Abudukadir บอกว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ เธอรู้สึกกลัว เพราะบ่อน้ำนั้นแคบและลึกมาก แถมยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดลงเรื่อยๆ และรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกหลังจากช่วยเหลือขึ้นมาได้ ทั้งคู่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที โดย Bupatim Abudukadir ได้รับบาดเจ็บที่มือซ้ายและต้องใช้ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy)ด้านหนูน้อยพอพ้นขีดอันตราย ก็ไปเยี่ยม Bupatim Abudukadir ที่โรงพยาบาลกับพ่อแม่พ่อของหนูน้อยกล่าวปกติหน้าที่หลักของเธอจะเน้นไปที่การศึกษาต่อต้านการฉ้อโกงและการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทั้งนี้ เนื่องจากผลงานที่โดดเด่น Bupatim Abudukadir จึงได้รับการเลื่อนขั้นจากระดับ 7 เป็นระดับ 5 แถมถูกเรียกว่าเป็นแบบอย่างแห่งความชอบธรรมและความกล้าหาญ นอกจากนี้ สำนักข่าวแห่งหนึ่งยังมอบรางวัลพิเศษ พร้อมเงินรางวัลให้เธออีกด้วย“40 เมตรก็เหมือนตกจากตึก 10 ชั้น ลองมองออกไปนอกหน้าต่างในตอนนี้ ฉันไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้” และ “เธอไม่เพียงแต่ควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ควรได้รับรางวัลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่ด้วย”ที่มา : 'Never forget this brave sister': Xinjiang dad tells daughter about officer who saved her (SCMP)