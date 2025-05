โปรแกรมเมอร์เลือกนอนในรถมา 4 ปี ประหยัดเงินได้หลายแสน ลั่นบ้านก็มี เงินไม่ใช่ปัญหา แค่ชอบแบบนี้! (มีคลิป)

โดยเขาย้ายมาทำงานในเซินเจิ้นเมื่อ 6 ปีก่อน ช่วงแรกนายจางอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ เสียค่าเช่าประมาณ 2,500 หยวน (ประมาณ 12,500 บาท) ต่อเดือนอย่างไรก็ตาม 2 ปีต่อมา เขาตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ก่อนที่จะพบว่า เบาะหลังสามารถติดตั้งที่นอนได้ ทั้งยังนอนได้สบายๆ ประกอบกับประสบการณ์แคมป์ปิ้งในสวนสาธารณะได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขา นับแต่นั้นเป็นต้นมา นายจางจึงเลือกนอนในรถตลอดช่วงสัปดาห์แห่งการทำงานนายจางกล่าวระหว่างวัน เขาจะพักกินข้าวที่โรงอาหารของบริษัท พอเลิกงานก็จะอาบน้ำที่โรงยิม และขับรถไปชาร์จแบตเตอรี่ที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า จากนั้นก็จะไปหามุมเงียบๆ สงบๆ ภายในสวนสาธารณะ พับเบาะหลังรถ ปูที่นอน และนอนหลับไปด้วยวิถีชีวิตแบบนี้ ทำให้นายจางสามารถประหยัดเงินได้ประมาณ 100,000 หยวน (ประมาณ 500,000 บาท) ใน 3 ปี ทว่าสำหรับเขาแล้วเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา เขาแค่ชอบวิถีชีวิตแบบนี้ก็เท่านั้นปัจจุบัน นายจางสามารถหารายได้ได้หลายหมื่นหยวนต่อเดือน โดยเขาวางแผนที่จะทำงานอีกไม่กี่ปี ก่อนที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัวในกวางตุ้ง“สุขภาพของเขาต้องดีมาก ฤดูหนาวในเซินเจิ้นก็อบอุ่น ฉันรู้สึกอิจฉาทั้งหมดเลย” และ “เขาคงหมดเงินที่ประหยัดได้ไปกับค่าผ่านทาง”ที่มา : China programmer lives in car for 4 years, despite owning house as he enjoys free lifestyle