พอกันที! หนุ่มจีนบอกลาการเป็นนักศึกษาป.โท ม.ฟู่ตั้น ผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายมันบด รับรายได้ครึ่งหมื่นต่อวัน (มีคลิป)

อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นปี 2023 เฟ่ยอี๋ว์ได้ตัดสินใจลาออก หลังจากเรียนไปได้เพียงเทอมเดียวเท่านั้น โดยเขาบอกว่า เขาไม่สามารถทนเรียนได้อีกต่อไป เพราะความกดดัน ความเครียด และการถูกอาจารย์ตำหนิ ทำให้เขาป่วยเป็นสารพัดโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า โรคนอนไม่หลับ รวมทั้งมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร









ทั้งนี้ เฟ่ยอี๋ว์เปิดเผยว่า ธุรกิจของเขากำลังไปได้สวย โดยมีรายได้ประมาณ 700-1,000 หยวน (ประมาณ 3,500-5,000 บาท) ต่อวัน

ความจริงแล้ว เขาเป็นคนใฝ่เรียนมาโดยตลอด เนื่องจากครอบครัวของเขามีฐานะยากจน พ่อของเขาเป็นคนงานเหมืองถ่านหิน ส่วนแม่ก็ทำงานอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น เฟ่ยอี๋ว์จึงตั้งใจเรียนและทุ่มเทอย่างหนัก จนสอบติดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเสฉวน ได้สำเร็จตลอดการเรียนปริญญาตรี ผลการเรียนของเฟ่ยอี๋ว์โด่ดเด่นเป็นอย่างมาก เขาเป็นที่ 1 เสมอ และพอสำเร็จการศึกษาในปี 2022 ก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน โดยไม่ต้องสอบเข้าเขาหยุดอยู่บ้านเฉยๆ เป็นเวลา 1 ปี ก่อนที่ตัดสินใจสมัครโครงการปริญญาเอกด้านเวชศาสตร์ป้องกันของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ก่อนได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในช่วงต้นปีนี้ทว่าข่าวร้ายก็มาเยือน เมื่อทางมหาวิทยาลัยต้องขอยกเลิกทุน เพราะผลกระทบจากเรื่องการตัดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ท้ายที่สุด แผนการเรียนต่อต่างประเทศของเขาก็เป็นอันต้องล้มเลิกไป แต่เฟ่ยอี๋ว์ก็หันมาเอาดีด้านการทำธุรกิจแทน โดยในวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา ธุรกิจขายมันบดเล็กๆ ของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้น บริเวณประตูรั้วมหาวิทยาลัยเสฉวนเฟ่ยอี๋ว์กล่าวว่า มีลูกค้าหลายคนทราบเรื่องราวเขาผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกอายแต่อย่างใดมีหลายคนที่วิจารณ์เฟ่ยอี๋ว์เรื่องที่ไม่ยอมเรียนต่อ ซึ่งเขาก็ตอบกลับว่าทุกวันนี้ เขาใช้เวลาประมาณ 4 ชม.ในการเตรียมวัตถุดิบทั้งหมด ก่อนที่จะเปิดร้านตอน 17.00 น. ซึ่งใช้เวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ขายหมดแล้วที่มา : Man quits top China university, declines PhD offer in US to sell snacks, earns US$95 a day (SCMP)