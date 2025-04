มิติใหม่เอาใจสายมู! “ค็อกเทลตีตัวร้าย” เสิร์ฟพร้อมพิธีขับไล่ ปัดเป่าคนไม่ดีออกไปจากชีวิต ด้วยรองเท้าแตะ (มีคลิป)

“ช่วยตีคนที่ฉันไม่ชอบ ตีเจ้านายจอมปัญหาให้ฉันด้วย”

“ตีไปที่หัว ชีวิตนี้คุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ ตีไปที่มือ คุณจะได้หยิบเงินไม่ได้อีก แม้จะมีเงินมากองอยู่ตรงหน้าก็ตาม ตีไปที่เท้า คุณจะได้ไม่มีรองเท้าใส่...”

อนึ่ง พิธีสาปแช่งนี้มีมาเป็นร้อยปี โดยในภาษาจีนกลางเรียกว่า “ต่าเสี่ยวเหริน” เป็นพิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกวางตุ้ง ก่อนที่ปี 1960 รัฐบาลจีนจะทำการสั่งห้าม ปัจจุบัน สามารถพบพิธีดังกล่าวได้ในฮ่องกง





หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยพร่ออกไปชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น

คลิปวิดีโอที่มียอดไลก์กว่า 50,000 ไลก์ และยอดแชร์ 130,000 ครั้ง เผยภาพเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าหรือซึ่งระบุว่า เมนูนี้จะช่วยขับไล่พลังงานด้านลบออกไป ด้วยรองเท้าแตะในมือคุณโดยพนักงานจะเสิร์ฟกล่องไม้ ที่มาพร้อมกับรองเท้าแตะพลาสติกของผู้หญิงวางไว้อยู่ด้านบน ต่อมาพนักงานจะให้ลูกค้าเขียนชื่อคนที่เป็นศัตรู คนไม่ดี หรือคนที่น่ารำคาญ จนคุณอยากขับไล่ออกไปจากชีวิต ลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆ และเลือกว่าจะเป็นคนใช้รองเท้าตบกระดาษแผ่นนั้นเอง หรือจะนั่งสวยๆ ให้พนักงานเป็นคนลงมือแทนสาวเจ้าของคลิปวิดีโอกล่าวกับพนักงานด้านพนักงานก็จัดให้ตามคำขอ พร้อมกล่าวบทสาปแช่งไปด้วยขั้นตอนสุดท้าย พนักงานจะใช้ไฟแช็กจุดไฟเผากระดาษ ให้เหมือนว่าโชคร้ายได้ผ่านไปแล้ว ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ก่อนที่จะทำการเปิดกล่องไม้ และนำค็อกเทลออกมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าทั้งนี้ ไม่แน่ชัดว่า เครื่องดื่มเมนูนี้มีราคาเท่าไหร่ แต่ราคาเฉลี่ยทั่วไปของคนที่มาดื่ม จะอยู่ที่ประมาณ 150 หยวน (ประมาณ 750 บาท) ต่อคน“มันตลกมากเลย ฉันอยากไปลองขับไล่คนไม่ดี หรือเรื่องร้ายๆ ออกไปจากชีวิตฉัน” และ “บาร์นี้อยู่ใกล้บ้านฉัน ฉันสามารถไปที่นั่น เพื่อตีคนร้ายๆ ให้คุณได้นะ”ที่มา : ‘Hit a villain’: China bar offers cocktails with slippers for customers to banish bad vibes