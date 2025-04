พนักงานสาวแฉได้เงินเดือนงวดสุดท้ายเป็น &'เหรียญ&' เจ้าของร้านลั่นเป็นบทเรียน!

ตามรายงานเงินเดือนที่หลิวได้รับ จำนวน 6,972 ดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 7,171.25 บาท) ล้วนเป็นเหรียญเล็กๆ อย่าง 1 5 และ 10 ไม่มีเหรียญ 20 ดอลลาร์ไต้หวันแถมพอต้องเผชิญหน้ากัน เจ้าของร้านก็ยังพูดกับพนักงานคนอื่นด้วยว่าด้านเจ้าของร้านให้เหตุผลว่า ทำไปเพราะต้องการมอบ 'บทเรียน' ให้เท่านั้น เพราะหลิวมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและขาดงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ้าของร้านยังบอกอีกว่า หลังจากทำงานไปได้แค่เดือนเดียวหลิวก็มาขอเบิกเงินล่วงหน้าแล้ว แต่ตอนขาดงานกลับไม่บอกสักคำ หายไปดื้อๆ เลย 3 วันเจ้าของร้านกล่าวนอกจากนี้ เธอยังเสริมด้วยว่า เธอเสนอที่จะเปลี่ยนเหรียญเป็นธนบัตรให้ หากหลิวขอโทษ แต่ก็ถูกปฏิเสธทั้งนี้ กรรมาธิการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสำนักงานแรงงานของรัฐบาลเมืองไถหนาน กล่าวว่าอย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวถือว่าไร้จริยธรรม"เจ้าของร้านตั้งใจทำแบบนี้หรือเปล่า พยายามเป็นแบบอย่างให้กับนายจ้างที่เอาเปรียบลูกจ้าง?" และ “บางทีร้านอาจจะไม่ค่อยมีกำไร เจ้าของอาจจะเบื่อ เลยมีเวลาว่างไปนับเหรียญ”ที่มา : Taiwan boss pays worker’s final wages in 690 coins as ‘shock education’ for bad work attitude (SCMP)