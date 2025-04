สาวจีนน้ำใจงาม! ใช้หนี้หลักล้าน-ดูแลพ่อแม่แทนแฟนเก่าที่เสียชีวิต แม้แต่งงานกับแฟนใหม่แล้วก็ตาม

"หวังถิง"

"เจิง"

ทั้งนี้ ปัจจุบันหวังถิงเป็นเจ้าของบริษัท 2 แห่ง คือ บริษัทอาหาร และบริษัทท่องเที่ยว

เป็นเวลากว่า 9 ปี แล้ว ที่แฟนหนุ่มนักธุรกิจ ซึ่งคบหาดูใจกันมานานหลายปี จากไปเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์หวังถิงค้นพบว่า เจิงมีหนี้สินอยู่จำนวนหนึ่ง จากการกู้เงินจากเพื่อนฝูง ติดค้างค่าจ้างพนักงาน และค่าสินค้าต่างๆแม้ผู้คนบางส่วนจะเชื่อว่า พอคนตายไปแล้ว หนี้สินก็จะสิ้นสุดลงไปด้วย จึงเกลี้ยกล่อมให้เธอล้มเลิกความคิดที่จะชดใช้หนี้แทนเจิงทว่าหวังถิงกลับไม่คิดเช่นนั้น เธอยืนกรานที่จะแบกรับภาระดังกล่าว เนื่องจากพ่อแม่ของเจิงไม่ได้ร่ำรวย พวกเขามีรายได้เพียงปีละ 50,000 หยวน (ประมาณ 250,000 บาท) และเธอก็หวังว่า สิ่งนี้จะทำให้เจิงจะจากไปอย่างไม่มีข้อครหาหวังถิงกล่าว พร้อมเสริมว่าเธอไม่อยากให้เรื่องเงินๆ ทองๆ มาเป็นความด่างพร้อยในชีวิตเขาเงิน 200,000 หยวน (ประมาณ 1 ล้านบาท) ที่หวังถิงเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตถูกนำไปชำระหนี้ ซึ่งนั่นก็ยังไม่เพียงพอ หวังถิงต้องย้ายไปมณฑลอื่น เพื่อทำงานหาเงิน ทั้งยังต้องหยิบยืมเงินจากเพื่อน กว่า 60,000 หยวน (ประมาณ 300,000 บาท) มาชำระหนี้จนครบโดยหลังจากที่เจิงจากไป แม่ของเขาก็ใจสลาย หวังถิงจึงอาสาพาแม่ของเขาไปเที่ยวทุกปีเพื่อเยียวยาจิตใจ และคอยดูแลพ่อของเขาที่เข้าโรงพยาบาลเพราะป่วยด้วยโรคหัวใจนอกจากนี้ เธอยังคอยแวะเวียนไปเยี่ยมลุงของเจิงด้วย เพราะลูกชายคนเดียวของลุงป่วยทางจิต เลยไม่สามารถดูแลลุงได้ยิ่งไปกว่านั้น หวังถิงยังวางแผนการลงทุน เพื่อแม่ของเจิงในยามเกษียณเอาไว้แล้วปี 2020 หวังถิงแต่งงานกับแฟนใหม่ของเธอ และเธอก็เชิญพ่อแม่ของเจิงไปร่วมงานด้วย โดยเธอบอกกับพวกเขาว่า“เธอเป็นคนที่ซื่อสัตย์และทุ่มเทเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะเสียชีวิต แฟนเก่าและครอบครัวของเขาคงปฏิบัติต่อเธอเป็นอย่างดี” "นางฟ้า" "ใจดีมาก" และ “สามีของเธอโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับเธอ”อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย โดยพวกเขารู้สึกว่าเธอ “คลั่งรักเกินไป”ที่มา : Chinese woman pays late boyfriend’s debt, cares for parents even after marrying another man (SCMP)