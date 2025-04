ร้านอาหารจีนรับแปรรูปและขาย &'รกเด็ก&' เชื่อมีสรรพคุณชั้นเลิศ!

ตามรายงาน ในกรณีที่ลูกค้านำรกมาเอง อัตราค่าบริการจะอยู่ที่ 300 หยวน (ประมาณ1,500 บาท) แต่หากใช้รกที่ทางร้านจัดหามาให้ จะสงวนราคาอยู่ที่ 800 หยวน (ประมาณ 4,000 บาท) โดยจะเป็นรกจากคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่งคลอดลูกในโรงพยาบาล เนื่องจากเจ้าของร้านเคยทำงานเป็นคนดูแลฟื้นฟูสุขภาพคุณแม่หลังคลอดมาก่อน จึงมีวิธีติดต่อกับบรรดาแม่ๆ เหล่านั้น

"รกเด็กเป็นสมบัติของมารดาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามสถาบัน หรือบุคคลใดทำการซื้อขาย"





ภาพป้ายที่ข้อความบรรทัดล่างสุด ระบุว่าและคลิปวิดีโอโฆษณาของทางร้าน ถูกเผยแพร่และกลายเป็นที่วิจารณ์ไปทั่วโลกออนไลน์โดยร้านอาหารแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนฉางโจว เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซูนอกจากนี้ พวกเขายังเปิดรับบริการดูแลฟื้นฟูสุขภาพคุณแม่หลังคลอด บริการดูแลเด็ก การเตรียมอาหารสำหรับคุณแม่มือใหม่ และอื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วยอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการสาธารณสุขเทศบาลเมืองฉางโจวได้ดำเนินการตรวจสอบร้านดังกล่าวเจ้าหน้าที่กล่าวทั้งนี้ เชื่อกันว่ารกอุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารที่จะช่วยบำรุงร่างกาย ตามตำราแพทย์แผนจีน ระบุว่ารกเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ ช่วยบำรุงร่างกาย สามารถเพิ่มพลังงานและบำรุงเลือด เหมาะสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ ไอเรื้อรัง หรือมีบุตรยากทว่าเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยและจริยธรรม ในปี 2015 จึงมีการถอดรกออกจากรายชื่อส่วนผสมที่ได้รับการอนุมัติอนึ่ง จีนมีการออกกฎห้ามซื้อขายรก“ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนกินรก มันน่าขยะแขยงมาก” “ปี 2025 แล้ว! ใครยังเชื่อเรื่องไร้สาระแบบนี้อยู่อีก ทำเหมือนผู้หญิงเป็น ‘ซูเปอร์ฟู้ด’ ไปได้” และ “มันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไร สมัยก่อนโรงพยาบาลจะถามคุณแม่ว่าจะเก็บรกไว้หรือไม่? ถ้าใช่ก็แสดงว่าจะเก็บเอาไว้กิน”ที่มา : Chinese snack shop offers to transform placentas into health benefit pills for women (SCMP)