เซลล์สาวสุดเทพ ขายปอร์เช่ 340 คัน ใน 2 ปี! เผยเคล็ดลับการขาย ยันไม่มีเรื่องอย่างว่า...

โดยในปี 2023 โหมวขายรถไปได้ทั้งสิ้น 170 คัน คว้าแชมป์นักขายอันดับ 1 จากสาขาทางเหนือและได้รับรางวัลจาก CEO ของ Porsche Chinaต่อมาในปี 2024 แม้ว่าเศรษฐกิจจะซบเซา แต่เธอก็ยังสามารถขายรถได้จำนวนเท่าเดิม เรียกว่าแค่เฉพาะเดือนต.ค. เธอก็ทำยอดขายไปแล้วกว่า 27 คัน โดยสถิติดีสุดที่เคยทำได้ คือ 4 คันรวดในวันเดียวแถมเรื่องราวต่างๆ กลับเลวร้ายขึ้นไปอีก เมื่อมีคนนำรูปของเธอไปตัดต่อ ใช้สร้างคลิปลามกอนาจารก่อนเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์ และมีผู้เข้าชมมากกว่า 9 ล้านครั้ง ซึ่งเธอได้ไปแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรโหมวกล่าวเธอตระหนักได้ว่า ต่อให้จะพยายามอธิบายสักแค่ไหน เธอก็ไม่สามารถลบข่าวลือพวกนี้ไปได้ ถึงความจริง เธอจะแต่งงาน มีครอบครัว มีลูกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของเธอก็ล้วนแต่เป็นผู้หญิง ซึ่งเธอไม่เคยไปเที่ยว หรือกินข้าวกับลูกค้าเลยโหมวกล่าว และด้วยยอดผู้ติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียกว่า 84,000 คน ก็ทำให้หลายคนเชื่อมั่น และตัดสินใจเลือกซื้อรถกับเธอ“มันยากนักเหรอ ที่จะเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะมีความสามารถในการทำงานที่แข็งแกร่ง” และ “ฉันได้ดูการสัมภาษณ์ของเธอ ฉันคิดว่าเธอเป็นคนที่น่าเชื่อถือ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายๆ คนถึงเลือกซื้อรถกับเธอ”ที่มา : China top Porsche seller, with 340 cars sold in 2 years, harassed by sex-related rumours (SCMP)