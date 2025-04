หนุ่มทำตามฝัน เรียนในสิ่งที่ครอบครัวไม่สนับสนุน สู่ครูสอนพู่กันจีน ปลดหนี้เกือบ 100 ล้าน ให้ครอบครัว! (มีคลิป)

คำถามที่เฉินจ้าวสงสัยมาตลอด เนื่องจากพ่อแม่ของเขามักจะพร่ำบอกเสมอ ว่าไม่ควรยึดเอาสิ่งนี้มาเป็นอาชีพ มันไม่มีอนาคต และไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้เขาเติบโตมากับครอบครัวหัวการค้า พ่อแม่ของเฉินจ้าวเคยขายของริมถนน ก่อนที่จะกลายมาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเสื้อผ้า ที่มีพนักงานภายใต้การดูแลกว่า 200 คนตั้งแต่ 5 ขวบ เฉินจ้าวมีความชื่นชอบและหลงไหลในการเขียนพู่กันจีนเป็นอย่างมาก ทว่าครอบครัวของเขากลับไม่สนับสนุนหลังจากเรียนจบในปี 2016 เขาตัดสินใจเปิดสตูดิโอสอนเขียนพู่กันจีนทันที แม้ในช่วง 2 เดือนแรก ด้วยความเป็นมือใหม่ เขาจึงไม่ได้รับสอนใครเลยก็ตามลูกศิษย์คนแรกของเฉินจ้าว เป็นเด็กประถมที่สร้างความท้าทายให้กับเขาเป็นอย่างมาก เพราะเด็กคนนี้ถนัดซ้ายเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับการสอน จากนั้นข่าวเรื่องที่เขาสามารถสอนเด็กที่ถนัดซ้ายให้เขียนพู่กันจีนได้สวยสดงดงาม ก็ถูกแพร่ออกไปในกลุ่มผู้ปกครอง และทำให้สตูดิโอของเขาได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นในปี 2017 เฉินจ้าวได้ตอบรับคำเชิญไปเป็นครูสอนเขียนพู่กันจีนที่สถาบันแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี ช่วงเวลาดีๆ ไม่ได้ยืนยาวนัก เพราะธุรกิจของที่บ้านเขาล้มละลาย พ่อของเขาก็ป่วยหนัก หนำซ้ำยังมีหนี้สินอีก 20 ล้านหยวนเฉินจ้าวเดินทางกลับจีนในช่วงปลายปี เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ เขาจึงขยายสตูดิโอสอนเขียนพู่กันจีนเป็นสองเท่า พร้อมกับขึ้นค่าสอน โดยในระยะเวลาเพียง 2 เดือน เขารับนักเรียนไปกว่า 100 คน และ 1 ปีต่อมา จำนวนนักเรียนของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็น 300 คนเขามีทีมงานทั้งหมด 7 คน แต่คนที่สอนนั้นมีตัวเขาเพียงคนเดียวนอกจาก การสอนเขียนพู่กันจีนแบบออฟไลน์ ภายหลังเฉินจ้าวยังเปิดตัวคอร์สเรียนออนไลน์ ทั้งยังออกแบบและขายสินค้าที่เกี่ยวกับการเขียนพู่กันจีน อย่างเช่นพู่กันที่เขาออกแบบเอง ซึ่งขายได้หลายหมื่นด้าม และยังเปิดร้านน้ำชาที่ผสมผสานระหว่างศิลปะการชงชาและศิลปะการเขียนพู่กันจีนที่มา : China son pays off US$2.8 million debt for parents by teaching calligraphy, impresses many (SCMP)